Британский министр представил план выхода Соединенного Королевства из ЕС

Правительство Великобритании опубликовало «Белую книгу», представляющую план выхода из Евросоюза.
Представляя документ в парламенте, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис сообщил, что план британского кабмина по выходу страны из ЕС предполагает создание конструктивного сотрудничества Соединенного Королевства и Евросоюза. По словам Дэвиса, в документе представлено «видение премьер-министра по-настоящему независимой Великобритании». Сообщается, что в «Белой книге» отражена позиция страны по сотрудничеству в политической и экономической сферах, а также вопросам, касающимся мигрантов.
Парламентарии настаивали на необходимости подготовки «Белой книги», так как недавней речи Мэй по Brexit оказалось недостаточно. Британское правительство в конце марта собирается официально проинформировать Брюссель о предстоящем выходе страны из Евросоюза. Для этого законопроект о запуске Brexit, внесенный на прошлой неделе, должен быть одобрен обеими палатами парламента, передает РИА Новости.
Парламентарии настаивали на необходимости подготовки «Белой книги», так как недавней речи Мэй по Brexit оказалось недостаточно. Британское правительство в конце марта собирается официально проинформировать Брюссель о предстоящем выходе страны из Евросоюза. Для этого законопроект о запуске Brexit, внесенный на прошлой неделе, должен быть одобрен обеими палатами парламента, передает РИА Новости.
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