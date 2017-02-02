На севере Петербурга из-за жалоб недовольных могут демонтировать экопарковку во дворе

Чиновники грозятся снести несколько экопарковок, построенных силами и на средства жителей Выборгского района.

Парковочный вопрос давно испортил петербуржцев. Но острее всего ситуация, конечно, в спальных районах, где большие многоквартирные дома, как на проспекте Луначарского. К владельцам машин с персональными местами здесь испытывают зависть, да и только, передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.



А сами они уверены: точно по праву стоят на своем. Ведь вокруг квартала, который достроили с опозданием на шесть-семь лет, грязь была такая, что хоть вездеходы испытывай. Вот почти две сотни новоселов и взялись за оборудование экопарковки («эко», потому что совмещенной с газоном).



Людмила Корнилова, жительница дома №13 корп. 1 по проспекту Луначарского: «Мы написали все заявления в администрацию. Администрация разрешила обустроить парковки. Мы собрали деньги и нашли подрядчика».



Всё это было в 2013-м. У обладателей выстраданных парковочных мест прибавлялось соседей с автомобилями и правами. Но жалоб по поводу отгороженных площадок никто не припоминает. По словам членов инициативной группы, новые жильцы спокойно оставляли машины на не занятых дворовых и прилегающих территориях. Однако трое пошли на принцип.



Вячеслав Тюняев, житель дома №15 корп. 1 по проспекту Луначарского: «На данный момент собственник земельного участка Санкт-Петербург, бессрочное пользование — ГУ МВД. ГУ МВД должно было согласовывать размещение данных парковок. Администрация как фиктивный орган. Но получается, что в обход ГУ МВД, в обход города это всё было решено».



Прокуратура, МВД, административно-техническая инспекция, комитет имущественных отношений — все эти ведомства, по заявлениям борцов за стояночное равенство, проверили экопарковку на Луначарского. Выводы можно свести к следующему: в 2013-м райадминистрация позволила гражданам самостоятельно провести благоустройство и оборудование стоянки. Были даже проектные изыскания. Но это не значит, что места можно отгородить, и они навсегда останутся вложившимся в их создание.



Арина Артёмова, заместитель главы администрации Выборгского района Санкт-Петербурга: «В нашем письме было указано, что при каких-то изменениях в градостроительном плане на этот участок данное разрешение прекращает иметь силу. Ограничить въезд для частных автомобилей без проекта благоустройства, согласованного с комитетом по градостроительству и архитектуре, с комитетом по имущественным отношениям, права не имеет никто».



В районной администрации посоветовали товариществу собственников жилья договориться об аренде земли, занятой экопарковкой. Но участок в пользовании ГУ МВД (часть квартир в комплексе предназначалась для полицейских), а руководство ведомства не демонстрирует желания решать проблему со стоянкой. В итоге результат юридических боев за стояние во дворе пока в пользу нескольких жалобщиков.



Марс Алтынгужин, житель дома №13 корп. 1 по проспекту Луначарского: «Почему они вдвоем бунтуют против 200 человек — вот это непонятно. Тем более что у одного человека там большая задолженность и его не могут выселить, потому что у него дети».



Официальные лица уже приступили к демонтажу установленных людьми заграждений и других элементов парковки. Скоро должен состояться суд, который может поставить в истории точку и одновременно спровоцировать дворовые войны после упразднения устоявшегося распределения мест.



При этом ни чиновники, ни пользователь территории — ГУ МВД — не ответят, когда будут достроены предусмотренные проектом комплекса паркинги. Многие люди заплатили за площади в них, еще покупая квартиры.