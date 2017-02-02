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  • 03.02, 02:13
Ожерелье принцессы Дианы выставили на торги за $12 миллионов. аукционы, принцесса Диана, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ожерелье принцессы Дианы выставили на торги за $12 миллионов

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Ожерелье принцессы Дианы выставили на торги за $12 миллионов

Ожерелье принцессы Дианы выставили на торги за $12 миллионов

Ожерелье принцессы Дианы выставили на торги за $12 миллионов

    В США выставили на аукцион знаменитое колье принцессы Дианы «Лебединое озеро». Начальная стоимость лота достигает 12 миллионов долларов.

    Ожерелье состоит из 164 бриллиантов и 5 жемчужин. Леди Ди появилась в нем на одноименном балете в лондонском Альберт-холле в 1997 году, за два месяца до своей гибели. В 2010-м украшение купила пара с Украины. Состоятельные супруги отдали за него 632 тысячи долларов.

    Возросшую почти в 20 раз цену эксперты объясняют тем, что в этом году исполняется 20 лет со дня смерти принцессы Уэльской. Очевидно, нынешние владельцы решили использовать эту круглую дату, чтобы выгодно продать драгоценность.

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