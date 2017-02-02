ФАС выявила «раковую опухоль» в системе госзакупок

В Федеральной антимонопольной службе раскрыли особенности проведения в России госзакупок. Замглавы ведомства Андрей Цариковский заявил, что минимум 10% госзакупок охвачено картелями.

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Андрей Цариковский, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы: «Основной массив картельных сговоров — это картели на торгах, это такая „раковая опухоль“. Даже по самым оптимистичным прикидкам в каретлях заняты минимум 10% всех торгов».



Цариковский привел такие расчеты: общий объем закупок оценивается в 10 триллионов рублей. Следовательно, картелям достается триллион. А так как цены в таких случаях обычно выше на 20–30%, то получается, что один только госторги приносят убытков на 200–300 миллиардов рублей.



Бороться с картелями ФАС предлагает увеличением штрафов, чтобы они стали от 5 до 15% оборота компании. Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что 95% закупок государственных корпораций в России — это лишь имитация торгов, так как, по сути, они проходят с участием единственного поставщика.