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  • 30.01, 01:55

В Совфеде ответили на предложение Литвы забрать у России Калининградскую область

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В Совфеде ответили на предложение Литвы забрать у России Калининградскую область

В Совфеде ответили на предложение Литвы забрать у России Калининградскую область

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров выступил с предложением литовскому депутату вернуть России Виленский край, прежде чем говорить о «возвращении» Калининградской области.

Ранее литовский парламентарий Линас Бальсис заявил, что Евросоюзу необходимо обсудить вопрос «возвращения» Калининграда в Европу, и отметил, что послевоенные границы утратили свою правовую силу. По мнению Бальсиса, Россия лишилась права на Калининградскую область после «аннексии» Крыма, и теперь государственная принадлежность земель бывшей Восточной Пруссии требует обсуждения на международном уровне.

«Слабо вернуть России Вильнюсский край?», — сказал Джабаров РИА Новости, комментируя инициативу Бальсиса. Как напомнил сенатор, район Вильно (Вильнюса) никогда не принадлежал Литве, до 1917 года он входил в состав Российской империи, с 1920 по 1939 год — Польши. Эти земли были включены в состав Литовской ССР после Второй Мировой войны.

Владимир Джабаров: «Пусть вернут сначала то, что получили от советской власти».

Заявление литовского депутата сенатор расценил как простое желание «обратить на себя внимание».

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум прошел демократическим путем в полном соответствии с международным правом.

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