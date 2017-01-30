Российский лыжник погиб в горах Франции

Российский лыжник погиб в горах Монблана во Франции, упав в расщелину ледника.ТАСС сообщили в посольстве России в Париже.
Из сообщения посольства: «Российский лыжник погиб, упав в расщелину ледника. Его отец остался жив и серьезно не пострадал, он даже не был госпитализирован».
В посольстве отметили, что «российское консульство находится в постоянном контакте с властями города Шамони, недалеко от которого произошел этот несчастный случай и готово оказать всяческое содействие».
Ранее агентство France-Presse сообщило, что тело погибшего российского лыжника было найдено сегодня в одной из расщелин ледника «Моря льда», расположенного на массиве Монблан во Франции. Согласно данным, полученным от спасательной службы региона, 30-летний россиянин погиб в субботу. Тело удалось найти на высоте трех тысяч метров.
По информации следствия, мужчина катался в горах вместе со своим 60-летним отцом. Тот был обнаружен сегодня спасателями в шоковом состоянии в одной из расщелин ледника — он провел там всю ночь. Пожилой мужчина упал в расщелину в тот момент, когда перемещался по снежной поверхности, пытаясь поймать сигнал мобильной связи, чтобы вызвать спасателей.
О пропавших лыжниках сообщил в субботу спасателям один из знакомых россиян. Представители экстренных служб вечером того же дня совершили облет горного района на вертолете, но ничего не смогли обнаружить. Погибшего и пострадавшего нашла на следующий день группа спасателей в составе 14 человек.
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