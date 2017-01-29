Бенуа Амон победил на праймериз социалистов во Франции

Во втором туре предварительных выборов французской соцпартии по избранию кандидата в президенты Франции победил бывший министр образования Бенуа Амон.Интерфакс», о результате официально сообщили организаторы голосования. За Бенуа Амона отдали голоса 58,65% избирателей, за экс-премьера Франции Мануэля Вальса — 41,35%.
Как сообщает РИА Новости, Вальс признал поражение и поздравил с победой Амона, который весной представит социалистов на предстоящих президентских выборах.
Мануэль Вальс: «Праймериз левых завершились. Бенуа Амон одержал явную победу, я его тепло с этим поздравляю. Я уже позвонил ему, в ближайшее время мы встретимся на улице Сольферино (в штаб-квартире партии)».
Вальс отметил, что Амон отныне является кандидатом «политической семьи» социалистов и ему предстоит сделать все возможное для ее объединения.
Первый тур первичных выборов состоялся 22 января, победу также одержал Амон, получивший 36,5% голосов. Вальсу предпочтение отдали 31,9% участников праймериз, третьим стал бывший министр экономики Арно Монтебур — 17,7%.
Выборы президента Франции пройдут в два тура: 23 апреля и 7 мая 2017 года.
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