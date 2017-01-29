Подросток зарезал приятеля на парковке подмосковного ТЦ

Шестнадцатилетнего подростка задержали по подозрению в убийстве молодого человека на парковке в
торгово-развлекательном центре в Подмосковье.
Из сообщения СУ СК по Московской области: «Конфликт перерос в драку, в ходе которой подозреваемый нанес молодому человеку несколько ударов ножом по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте».
В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что инцидент между подростками на парковке произошел в торговом центре VEGAS на 24-м километре МКАД. Сообщалось, что подросток скончался в результате ножевого ранения в сердце.
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