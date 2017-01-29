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  • 30.01, 01:56

Подземные толчки частично обрушили церковь в итальянском Аматриче

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Подземные толчки частично обрушили церковь в итальянском Аматриче

Подземные толчки частично обрушили церковь в итальянском Аматриче

Подземные толчки частично обрушили церковь в итальянском Аматриче
  • Фото: @emergenzavvf /twitter.com

    • Подземные толчки обрушили стену средневековой церкви в итальянском городе Аматриче, почти полностью уничтоженном землетрясением в августе 2016 года.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Италии, очередное землетрясение в воскресенье утром стало причиной разрушения правой стены церкви святого Августина, построенной в 1428 году. От храма остались часть фасада и левая стена.

    По данным Национального института геофизики и вулканологии, магнитуда подземного толчка составила 3,8, его очаг находился прямо под Аматриче на глубине 6 километров. В результате происшествия никто не пострадал.

    В итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке 18 января были зарегистрированы четыре подземных толчка магнитудой 5,1–5,4. Подземные толчки ощущались и в исторической части Рима более чем в 100 километрах от эпицентра стихийного бедствия. Колебания земной коры различной магнитуды происходят до сих пор.

    Аматриче был почти полностью уничтожен в результате землетрясения в августе 2016 года, жертвами стали почти 300 человек, тысячи остались без крова.

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