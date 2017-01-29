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  • 30.01, 01:54

Экс-премьер Вальс терпит поражение на праймериз во Франции

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Экс-премьер Вальс терпит поражение на праймериз во Франции

<nobr>Экс-премьер</nobr> Вальс терпит поражение на праймериз во Франции

Экс-премьер Франции Мануэль Вальс терпит поражение во втором туре праймериз правящей Социалистической партии во Франции, серьезно уступая бывшему министру образования Бенуа Амону.

Как передает РИА Новости со ссылкой на бельгийскую телерадиокомпанию RTBF и данные опросов на выходе с участков, свои голоса за Амона отдали 58–60% участников праймериз. Первые официальные данные ожидаются в ближайшее время.

Голосование во Франции завершилось в 19:00 по местному времени (21:00 мск). По данным на 17:00 (19:00 мск), участие в первичных выборах приняли 1 миллион 306 тысяч 852 избирателя (данные с 75% участков).

Первый тур первичных выборов состоялся 22 января, победу одержал Амон, получивший 36,5% голосов. Вальсу предпочтение отдали 31,9% участников праймериз, третьим стал бывший министр экономики Арно Монтебур — 17,7%, который, признав поражение, призвал своих избирателей голосовать за Амона. Еще четверо претендентов набрали в сумме менее 15% голосов.

Выборы президента Франции пройдут в два тура, 23 апреля и 7 мая 2017 года.

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