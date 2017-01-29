Экс-премьер Вальс терпит поражение на праймериз во Франции

РИА Новости со ссылкой на бельгийскую телерадиокомпанию RTBF и данные опросов на выходе с участков, свои голоса за Амона отдали 58–60% участников праймериз. Первые официальные данные ожидаются в ближайшее время.
Экс-премьер Франции Мануэль Вальс терпит поражение во втором туре праймериз правящей Социалистической партии во Франции, серьезно уступая бывшему министру образования Бенуа Амону.
Голосование во Франции завершилось в 19:00 по местному времени (21:00 мск). По данным на 17:00 (19:00 мск), участие в первичных выборах приняли 1 миллион 306 тысяч 852 избирателя (данные с 75% участков).
Первый тур первичных выборов состоялся 22 января, победу одержал Амон, получивший 36,5% голосов. Вальсу предпочтение отдали 31,9% участников праймериз, третьим стал бывший министр экономики Арно Монтебур — 17,7%, который, признав поражение, призвал своих избирателей голосовать за Амона. Еще четверо претендентов набрали в сумме менее 15% голосов.
Выборы президента Франции пройдут в два тура, 23 апреля и 7 мая 2017 года.
Комментарии