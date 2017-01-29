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  • 30.01, 01:55

Трамп сообщил об уничтожении 14 боевиков «Аль-Каиды» и получении важных данных

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Трамп сообщил об уничтожении 14 боевиков «Аль-Каиды» и получении важных данных

Трамп сообщил об уничтожении 14 боевиков <nobr>«Аль-Каиды</nobr>» и получении важных данных

Американский спецназ ликвидировал 14 боевиков в ходе спецоперации против террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) в Йемене. Об этом говорится в специальном заявлении Дональда Трампа.

Дональд Трамп: «В ходе успешно проведенной спецоперации против штаба „Аль-Каиды“ на Аравийском полуострове храбрые американские войска уничтожили около 14 боевиков и захватили важные разведданные».

По его словам, полученные данные будут помогать США предотвращать теракты против своих граждан и жителей других стран, сообщает РИА Новости.

Также Трамп выразил соболезнования родственникам погибшего военнослужащего и пожелал скорейшего выздоровления военным, получившим ранения в результате спецоперации.

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