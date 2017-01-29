Трамп сообщил об уничтожении 14 боевиков «Аль-Каиды» и получении важных данных

Американский спецназ ликвидировал 14 боевиков в ходе спецоперации против террористической группировки
«Аль-Каида» (запрещена в РФ) в Йемене. Об этом говорится в специальном заявлении Дональда Трампа.
По его словам, полученные данные будут помогать США предотвращать теракты против своих граждан и жителей других стран, сообщает РИА Новости.
Также Трамп выразил соболезнования родственникам погибшего военнослужащего и пожелал скорейшего выздоровления военным, получившим ранения в результате спецоперации.
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