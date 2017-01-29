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  • 30.01, 01:55

Упавшие полки с одеждой убили семью в Испании

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Упавшие полки с одеждой убили семью в Испании

Упавшие полки с одеждой убили семью в Испании

Жертвами несчастного случая стали супруги и их младшая 12-летняя дочь. Они погибли в собственном доме.

Семья погибла из-за упавших на них полок с одеждой, которые весили сотни килограммов. Инцидент произошел в городе Аликанте накануне.

По данным издания La Vanguardia, погибшие страдали Синдромом Диогена — психическим расстройством, характерные черты которого накопительство старых вещей, а также пренебрежительное отношение к себе и социальная изоляция.

Ночью на пару и их младшую дочь упали полки с одеждой. Обнаружила их на следующий день старшая 18-летняя дочь. Девушка, которая всю ночью сидела в Сети, проснулась только около двух часов дня.

Когда она попыталась выйти из комнаты, дверь оказалась заблокирована. Все же ей удалось протиснуться в соседнее помещение, где она увидела торчащую из вещей руку своей погибшей сестры. Напуганная девушка позвонила дяде, а он в свою очередь вызвал полицию.

Погибшие были выходцами из Марокко с испанским подданством. Супругам было 49 и 50 лет. Между тем соседи утверждают, что не слышали никакого шума ночью, когда произошло ЧП.

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