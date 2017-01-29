Захарова объявила конкурс карикатур на разъяренного Бориса Джонсона

Приглашение представителя МИД России Марии Захаровой на торжественный вечер в Палате общин вызвало гнев министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, пишет The Daily Mail. Комментируя эту информацию, Захарова назвала Лондон «прибежищем нечисти» и объявила конкурс карикатур с разгневанным Джонсоном.

По информации Daily Mail (выпуск выходного дня The Mail On Sunday), Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон… Опубликовано Марией Захаровой 29 января 2017 г.

Речь идет о мероприятии, организованном депутатом британского парламента Дэниелем Кавчински, противником демонизации России. На торжественный вечер, помимо Захаровой, была приглашена главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Изначально мероприятие планировалось провести 29 января, но в итоге его перенесли.По данным издания, Кавчински получил ряд звонков от коллег, требовавших совсем отказаться от проведения приема. Один из звонивших даже якобы сказал, что Владимир Путин будет смеяться над британскими парламентариями, если мероприятие все же состоится.Газета подчеркивает, что Борис Джонсон пришел в ярость от этой идеи, однако цитаты его слов в материале не приводится.Сама Захарова прокомментировала реакцию Джонсона на своей странице в Facebook. Британских политиков она назвала нелепыми, а Лондон — «прибежищем всякой нечисти, вроде недобитых террористов, беглых олигархов и проворовавшихся чиновников».: «Объявляю конкурс карикатуры на тему „Борис Джонсон пришел в ярость из-за направления приглашения Марии Захаровой на торжественный вечер в палату общин“».Захарова призвала оставлять работы под ее постом и даже пообещала наградить победителя призом, правда, не уточнив, каким именно.