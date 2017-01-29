EgyptAir по запросу США не будет обслуживать пассажиров из семи мусульманских стран

В египетской авиакомпании заявили, что в соответствии с официальной просьбой американских властей не будут допускать на рейсы в США граждан Ирана, Ирака, Ливии, Судана, Сирии, Сомали и Йемена.Комсомольской правды».
Как уточнили в компании, официальный запрос получило представительство EgyptAir в Нью-Йорке, передает ТАСС.
EgyptAir: «Наше представительство в Нью-Йорке получило официальное уведомление американских властей о запрете на въезд в США граждан Ирана, Ирака, Ливии, Судана, Сирии, Сомали и Йемена даже при наличии въездных виз, до особых распоряжений».
Дональд Трамп: «Наша страна нуждается в крепких границах и тщательном досмотре, прямо сейчас. Посмотрите на то, что происходит по всей Европе, и на самом деле во всем мире — ужасный беспорядок».
Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world — a horrible mess!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 января 2017 г.
Напомним, Трамп приостановил прием беженцев в США и ограничил въезд в страну гражданам семи мусульманских государств.
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