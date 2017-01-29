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  • 30.01, 01:54

EgyptAir по запросу США не будет обслуживать пассажиров из семи мусульманских стран

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EgyptAir по запросу США не будет обслуживать пассажиров из семи мусульманских стран

EgyptAir по запросу США не будет обслуживать пассажиров из семи мусульманских стран

В египетской авиакомпании заявили, что в соответствии с официальной просьбой американских властей не будут допускать на рейсы в США граждан Ирана, Ирака, Ливии, Судана, Сирии, Сомали и Йемена.

Притом запрет распространяется и на граждан мусульманских стран, у которых есть иммиграционные визы. Но в EgyptAir заверили, что обладатели вида на жительство в США из мусульманских стран смогут без проблем попасть на борт самолета. Также авиакомпания будет допускать на рейсы владельцев дипломатических и служебных паспортов, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Как уточнили в компании, официальный запрос получило представительство EgyptAir в Нью-Йорке, передает ТАСС.

EgyptAir: «Наше представительство в Нью-Йорке получило официальное уведомление американских властей о запрете на въезд в США граждан Ирана, Ирака, Ливии, Судана, Сирии, Сомали и Йемена даже при наличии въездных виз, до особых распоряжений».

Дональд Трамп, который недавно подписал наделавший шуму указ об ужесточении миграционной политики, заявил, что в настоящее время США нуждаются в крепких границах. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп: «Наша страна нуждается в крепких границах и тщательном досмотре, прямо сейчас. Посмотрите на то, что происходит по всей Европе, и на самом деле во всем мире — ужасный беспорядок».




Напомним, Трамп приостановил прием беженцев в США и ограничил въезд в страну гражданам семи мусульманских государств.

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