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  • 30.01, 01:54
В Пакистане после дождей машину с людьми затянуло в воронку: видео. автомобили, наводнения, Пакистан, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Пакистане после дождей машину с людьми затянуло в воронку: видео

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В Пакистане после дождей машину с людьми затянуло в воронку: видео

В Пакистане после дождей машину с людьми затянуло в воронку: видео

В Пакистане после дождей машину с людьми затянуло в воронку: видео

    В Сети появилось видео страшных последствий непогоды в одной из пакистанских провинций.

    Сильные дожди вызвали наводнения и значительные разрушения. На кадрах, которые появились в Сети, запечатлено, как внедорожник, в котором находятся люди, затягивает в воронку, образовавшуюся в потоке воды и грязи. Машина в считаные секунды полностью скрывается под мощными потоками. Инцидент произошел в городе Чаман.

    Как сообщают в соцсетях, двоим удалось выбраться из машины. Но один человек, предположительно, погиб. Он числится пропавшим без вести.

    Между тем, согласно прогнозам, в Пакистане в ближайшие дни продолжатся дожди.

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