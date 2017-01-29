В Пакистане после дождей машину с людьми затянуло в воронку: видео

В Сети появилось видео страшных последствий непогоды в одной из пакистанских провинций.
Сильные дожди вызвали наводнения и значительные разрушения. На кадрах, которые появились в Сети, запечатлено, как внедорожник, в котором находятся люди, затягивает в воронку, образовавшуюся в потоке воды и грязи. Машина в считаные секунды полностью скрывается под мощными потоками. Инцидент произошел в городе Чаман.
Как сообщают в соцсетях, двоим удалось выбраться из машины. Но один человек, предположительно, погиб. Он числится пропавшим без вести.
Между тем, согласно прогнозам, в Пакистане в ближайшие дни продолжатся дожди.
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