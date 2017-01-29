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  • 30.01, 01:55
Кризис вынудил подмосковного фермера создать собственную торговую сеть. еда, Московская область, продукты, сельское хозяйство, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Кризис вынудил подмосковного фермера создать собственную торговую сеть

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Кризис вынудил подмосковного фермера создать собственную торговую сеть

Кризис вынудил подмосковного фермера создать собственную торговую сеть

Кризис вынудил подмосковного фермера создать собственную торговую сеть

    Судя по итогам прошлого года, рынок труда из кризиса так и не вышел, у работодателей денег нет, работу поменяли около 25%. Сейчас в зоне риска — начинающие бухгалтеры, нужно меньше сотрудников кол-центров и преподавателей иностранных языков. К сегодняшнему дню стало очень четко понятно: нужно уметь что-то производить. Даже появился класс фермеров. Но и тут все непросто. Нужно учиться современным технологиям. Это касается не только работы на земле, но и продажи того, что выросло.

    Рамиль Булатов уже несколько лет старается диверсифицировать свой мясо-молочный бизнес — чуть дальше хочет построить пару гостевых домиков для любителей экотуризма, конюшня уже готова, в той же стороне есть пасека. Но его основной актив — это животноводческая ферма. Рамиль признается, что фермерство — это образ жизни, а не бизнес.

    Российская ассоциация крестьянских и фермерских хозяйств включила его подворье в тройку лучших в стране. Начинал он в 90-х с одной коровы, теперь их — 50.

    Новый коровник Рамиль Булатов построил полтора года назад — получил кредит в банке, добавил свои сбережения, плюс выиграл государственный грант, в обмен на госсубсидию взял обязательства создать восемь новых рабочих мест. А совсем недавно инвестировал и в стадо коз — купил для них престижного козла.

    Продукция хозяйства — молоко, сыр, творог. Пока Рамиль на ферме, его жена все это доводит до товарного вида. Придумали свой бренд и логотип, выбрали упаковку. Несколько раз семья Булатовых пыталась наладить сотрудничество с торговыми сетями. Но каждый раз — провал в переговорах. То не те объемы, то по цене не сошлись.

    Уровень ведра и таза ферма Булатовых уже давно преодолела, но Рамиль Равильевич признаёт: до требуемых сетями объемов продукции он еще не дотягивает. Слышал он и новый призыв Минсельхоза — «Фермеры, объединяйтесь в кооперативы». Фермер Булатов к призыву прислушался и уже вступил в молочный кооператив.

    Подробности — в видеоматериале.

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