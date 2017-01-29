Кризис вынудил подмосковного фермера создать собственную торговую сеть

Судя по итогам прошлого года, рынок труда из кризиса так и не вышел, у работодателей денег нет, работу поменяли около 25%. Сейчас в зоне риска — начинающие бухгалтеры, нужно меньше сотрудников кол-центров и преподавателей иностранных языков. К сегодняшнему дню стало очень четко понятно: нужно уметь что-то производить. Даже появился класс фермеров. Но и тут все непросто. Нужно учиться современным технологиям. Это касается не только работы на земле, но и продажи того, что выросло.

Рамиль Булатов уже несколько лет старается диверсифицировать свой мясо-молочный бизнес — чуть дальше хочет построить пару гостевых домиков для любителей экотуризма, конюшня уже готова, в той же стороне есть пасека. Но его основной актив — это животноводческая ферма. Рамиль признается, что фермерство — это образ жизни, а не бизнес.Российская ассоциация крестьянских и фермерских хозяйств включила его подворье в тройку лучших в стране. Начинал он в 90-х с одной коровы, теперь их — 50.Новый коровник Рамиль Булатов построил полтора года назад — получил кредит в банке, добавил свои сбережения, плюс выиграл государственный грант, в обмен на госсубсидию взял обязательства создать восемь новых рабочих мест. А совсем недавно инвестировал и в стадо коз — купил для них престижного козла.Продукция хозяйства — молоко, сыр, творог. Пока Рамиль на ферме, его жена все это доводит до товарного вида. Придумали свой бренд и логотип, выбрали упаковку. Несколько раз семья Булатовых пыталась наладить сотрудничество с торговыми сетями. Но каждый раз — провал в переговорах. То не те объемы, то по цене не сошлись.Уровень ведра и таза ферма Булатовых уже давно преодолела, но Рамиль Равильевич признаёт: до требуемых сетями объемов продукции он еще не дотягивает. Слышал он и новый призыв Минсельхоза — «Фермеры, объединяйтесь в кооперативы». Фермер Булатов к призыву прислушался и уже вступил в молочный кооператив.Подробности — в видеоматериале.