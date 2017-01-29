Образовательное «чудо»: финские школы строят учебные программы на советских методичках

Финское образование последние 15 лет признается лучшим в мире. А финны ведь очень бережно относятся к детям и вряд ли будут их учить чему-то лишнему или же лишать полезных знаний. И взяли за основу советские методички они тоже неслучайно.

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В небольшом городке Вантаа в 20 километрах от Хельсинки в школе журналистов встретили буквально как дома. Рассказали, что ходят по учебному заведению в носках, и предложили отведать салат с тунцом, который приготовили пятиклассники.Пока нарезаешь огурцы, можно посчитать, сколько на них было потрачено из семейного бюджета. Учитель расскажет, какие химические процессы происходят в это время в тарелке, из каких городов и стран привезли все эти продукты. Здесь и математика, и география. А еще работа в команде. Хотя если верить расписанию — это всего лишь домоводство, один из предметов по выбору., преподаватель финского языка: «Ребенок сам принимает решение. А значит, он учится брать на себя ответственность за свой выбор. Вот это важно. Не мама, которая знает все за ребенка, а ребенок потихонечку понимает, что он принял решение. И он потом маме сможет сказать: я так хочу».Нина Пеккинен — из Карелии, но уже 25 лет живет и преподает в Финляндии. По ее словам, в программе, кроме предметов по выбору, — обязательные для всех история, математика и литература. Но учитель сам решает, какие нужны учебники, каким темам уделить особое внимание, а какие можно пропустить. Нет ни планов уроков, ни отчетов. Педагоги полностью избавлены от бумажной работы и за год не пишут ни одного отчета.Мотивация — это слово здесь как мантра. Учиться должно быть интересно, увлекательно и не сложно. Когда ребенок устает, занятия превращаются в испытание. Чем перегрузить информацией, лучше оставить ощущение жажды — новых знаний. И школьник сам проявит инициативу: начнет спрашивать, искать, развиваться, если у него на это достаточно свободного времени. Финны уверены: на домашние задания ученик должен тратить не больше одного часа в день, а в идеале — 15–20 минут.Это, кажется, против всех законов логики. Минимум времени за партой, при этом максимальные показатели успеваемости. Нагрузки небольшие, зато уровень знаний высокий. Получается, чтобы легко было в бою — необязательно тяжело в учении? Тихой северной стране удалось разрушить стереотипы. Многие это уже назвали финским образовательным чудом.Подробности — в репортаже.