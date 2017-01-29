Премьер Словакии: Евросоюз отменит антироссийские санкции после США

Такое мнение высказал глава словацкого правительства Роберт Фицо. Он отметил, что считает ограничительные меры против России бессмысленными.
Роберт Фицо: «Считаю, если США отменят санкции, то то же самое быстро сделает и ЕС».
По его мнению, европейские страны «забивают голы в свои ворота», сохраняя действие санкций против РФ, а Европейский союз во многом следует за США, в том числе в вопросе ограничений. Как он подчеркнул, ЕС больше прислушивается к политической воле Вашингтона, чем к собственным желаниям, передает РИА Новости со ссылкой на словацкие СМИ.
Напомним, американские санкции в отношении России затрагивают официальных лиц, а также ряд банков и компаний, в том числе нефтегазового сектора. Они были установлены в связи с ситуацией вокруг Украины и воссоединением Крыма с Россией. Но новый президент США Дональд Трамп ранее заявлял о возможности отмены санкций против России.
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