Королевская ноша: до чего доводит сильных мира сего нежеланная власть

Президент Гамбии уволился из магазина оргтехники, чтобы возглавить и спасти страну, японская принцесса борется с депрессией, вызванной словами «трон» и «власть», корейского президента судят за советы подруг по национальной безопасности, а арабские шейхи не хотят занимать наследный престол, потому что это хлопотно.
Бывший президент Гамбии проиграл выборы некоему Адаму Бэрроу, который работал в Лондоне продавцом магазинов дешевой электроники. Проигравший расстроился, результаты выборов не признал, а потом просто сбежал, прихватив казну, предметы роскоши и дорогие автомобили. И расстройство его понятно — он любил повторять, что будет править Гамбией миллиард лет, прислал его Аллах, и ни выборы, ни иностранные державы ему не страшны, потому что он колдун. И вся страна верила, что он умеет лечить СПИД и вызывать злых духов.
Теперь казна абсолютно пуста, помазанник пропал с 1,5 млрд долларов, а его преемник сел на трон прямо из-за прилавка и пообещал сделать Гамбию не великой, но вполне благополучной державой. То есть сплелось все — власть, деньги, амбиции.
Для японской царевны Масако судьбой было предусмотрено все. Выбрав вроде бы очевидное, она уже 15 лет лечится от депрессии. До 30 лет она была полна сил. Отец-дипломат в детский сад ее определил в Москву, в школу — в Токио, в университет — Гарвардский. Она работала в министерстве иностранных дел. Была знакома с Биллом Клинтоном и Борисом Ельциным, затем познакомилась с наследным японским принцем Нарухито. Принцу не нужно было ее резюме, нужно было, чтобы она улыбалась и родила сына. С последним пунктом возникли проблемы. Родилась дочь. Для токийского дворца Койко наследница-девочка — это национальная катастрофа. Для принцессы Масако — катастрофа жизни.
В Японии трон называют Хризантемовым, но женщинам этот цветок не дарят. Принцесса Масако с 2001 года практически не выходит в люди, и жизнь ее отцвела, как хризантема в саду.
А юная саудовская принцесса сбежала от мести родственников в Лондон, бросив своего старого мужа из королевского рода Сауди и забеременев от британца. В родной стране ее забили бы камнями, но власть саудовских королей, безграничная на большей части Аравийского полуострова, не распространяется на весь мир. В 2009 году британские власти дали принцессе политическое убежище, не побоявшись конфликта с саудовской королевской семьей, с которой у Британии давние связи, моральные, военные и материальные.
Принцесса Диана, всеобщая любимица, которой сыновья Уильям и Гарри решили установить памятник к двадцатой годовщине ее гибели, выходя замуж за Чарльза, была такой же юной, как казненная саудовская принцесса Маашаль. И совершенно не готовой к этой роли и круглосуточному наблюдению. Все хорошенько взвесить она не успела. Сейчас все изменилось. Принц Уильям засудит любого, кто близко сунется к его жене и детям.
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