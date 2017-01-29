Из 40 прогнозов поведения курса рубля в 2016 году сбылся всего один

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Итоги недели» Игорь Виттель, никто из экономистов уверенно не может сказать, какой рубль нам нужен — сильный или слабый. Слабый рубль хорош для некоторых отраслей, делая их конкурентоспособными на мировых рынках, но зачастую невыгоден обычным потребителям, учитывая количество импорта на прилавках. Сильный рубль, напротив, практически убивает некоторые отрасли, но радует, например тех, кто часто ездит за границу. Поэтому разговоры о стабилизации рубля абсолютно бессмысленны, пока экономисты и государственные деятели не придут к консенсусу.
вице-премьера Игоря Шувалова о долгосрочной стабилизации рубля и само внимание правительства к курсу вызывало опасения. По словам Шувалова, рубль уже настолько крепок, что его неплохо ослабить, а финансовые аналитики заговорили об очередном грядущем кризисе.
Прочитав очередной апокалиптический прогноз, что рубль в 2018 году рухнет совсем, Игорь Виттель решил проверить, как сбываются прогнозы аналитиков. Как выяснилось, никак. Из примерно на 40 прогнозов поведения курса рубля в 2016 году, которые были сделаны год назад, более или менее соответствовал действительности один.
Например, Минэкономразвития предрекало, что за доллар в 2016 году будут давать 50 рублей или 54, если все будет плохо. Тенденцию на укрепление аналитики МЭР угадали, но с цифрами ошиблись.
Услышав очередной прогноз о неминуемом крахе рубля, все — от бабушек у подъезда до особо впечатлительных крупных бизнесменов — бегут скупать валюту, и от таких забегов спрос на валюту растет, и рубль действительно начинает падать. Причина? Тот самый прогноз, который начинает самоисполняться. Если на следующий день убедят в обратном, все так же резво побегут сдавать валюту.
Так почему эксперты не способны предсказать почти ничего, но при этом мы практически ежедневно слышим очень громкие прогнозы? Ответы — в видеоматериале.
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