Экс-президент ВФЛА Балахничёв: Степанову не ждут в России

Бывший глава Всероссийской федерации легкой атлетики прокомментировал заявление информатора WADA Юлии Степановой о ее нежелании возвращаться на родину.
Валентин Балахничёв: «Я не думаю, что это огромное событие. Разве какой-то известный, талантливый и суперодаренный человек покидает нашу родину?»
Экс-президент ВФЛА отметил, что спортсменка сделала свой выбор, оставив после себя «замечательное» наследие, передает РИА Новости.
Валентин Балахничёв: «Воспользовалась доверием людей, с которыми общалась, я не могу назвать это общение дружбой. И использовала запрещенные методы, в том числе законодательствами РФ и Германии, о нарушении частной жизни. Скрытой камерой снимала разговоры, на которые она умело провоцировала людей. И создала почву для грандиозного скандала в РФ».
Он подчеркнул, что тысячи людей в перспективе из-за действий Степановой оказались лишены возможностей профессионально заниматься легкой атлетикой и выступать на зарубежных соревнованиях.
Валентин Балахничёв: «И что она после этого ждет?»
Степанова выступила с заявлением, что больше не желает выступать за Россию и не хочет возвращаться на родину.
Напомним, она и ее муж были главными героями фильма немецкого канала ARD о допинге в российском спорте. Показ этого фильма привел к расследованию WADA. В результате российские легкоатлеты были отстранены от Игр в Рио, а Валентин Балахничёв в связи с допинговым скандалом ушел с поста главы ВФЛА в конце 2015 года. В январе 2016 года IAAF пожизненно отстранила его от легкой атлетики.
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