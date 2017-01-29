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  • 30.01, 01:55

В Минобороны раскрыли детали российского проекта конституции Сирии

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В Минобороны раскрыли детали российского проекта конституции Сирии

В Минобороны раскрыли детали российского проекта конституции Сирии

В Министерстве обороны России заявили, что подготовленный российскими экспертами проект конституции САР учитывает интересы как действующей власти, так и вооруженной оппозиции.

Генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, который возглавлял группу российских военных на переговорах в Астане, напомнил, что на встрече в Казахстане Россия передала представителям власти и оппозиции САР проект новой конституции. Он подчеркнул, что этот документ носит рамочный характер и призван обозначить основные принципы возможного государственного устройства Сирии.

Станислав Гаджимагомедов: «Он (проект — ред.) построен на компромиссных началах, поэтому гарантирует права, учитывая интересы как действующей власти, так и тех, кто считает себя ее оппозицией. Безусловно, свою конституцию сирийский народ должен сформировать сам, и в ней должны быть учтены интересы и власти, и оппозиции».

Генерал-майор добавил, что вопросы административного деления в Сирии, в том числе о создании курдской автономии, должен решать народ. Он подчеркнул, что в проекте конституции территория Сирии едина и неприкосновенна.

Станислав Гаджимагомедов: «Количество административных единиц, статус, а также порядок местного самоуправления будет определяться отдельными законами на основе волеизъявления сирийского народа. Вопрос придания какой-либо административной единице, в том числе и с преимущественным населением — курдами, статуса автономии должен решаться всем сирийским народом».

В документе также указывается, что Сирия — это демократическое государство, в котором будет действовать республиканская форма правления. Как он подчеркнул, ключевыми в государственном устройстве должны быть принципы народовластия и верховенства закона.

Станислав Гаджимагомедов: «При этом единственным источником власти должен являться многонациональный и многоконфессиональный сирийский народ».

Генерал-майор подчеркнул, что проект носит нейтральный и сбалансированный характер. В нем учтены современные демократические принципы и нормы светского государства, а также сирийские традиции и обычаи.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Ларов заявил, что в предложенном проекте конституции Сирии сделана попытка объединить все подходы, предлагаемые Дамаском и различными оппозиционными группами.

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