В Минобороны раскрыли детали российского проекта конституции Сирии

В Министерстве обороны России заявили, что подготовленный российскими экспертами проект конституции САР учитывает интересы как действующей власти, так и вооруженной оппозиции.на переговорах в Астане, напомнил, что на встрече в Казахстане Россия передала представителям власти и оппозиции САР проект новой конституции. Он подчеркнул, что этот документ носит рамочный характер и призван обозначить основные принципы возможного государственного устройства Сирии.
Станислав Гаджимагомедов: «Он (проект — ред.) построен на компромиссных началах, поэтому гарантирует права, учитывая интересы как действующей власти, так и тех, кто считает себя ее оппозицией. Безусловно, свою конституцию сирийский народ должен сформировать сам, и в ней должны быть учтены интересы и власти, и оппозиции».
Генерал-майор добавил, что вопросы административного деления в Сирии, в том числе о создании курдской автономии, должен решать народ. Он подчеркнул, что в проекте конституции территория Сирии едина и неприкосновенна.
Станислав Гаджимагомедов: «Количество административных единиц, статус, а также порядок местного самоуправления будет определяться отдельными законами на основе волеизъявления сирийского народа. Вопрос придания какой-либо административной единице, в том числе и с преимущественным населением — курдами, статуса автономии должен решаться всем сирийским народом».
Станислав Гаджимагомедов: «При этом единственным источником власти должен являться многонациональный и многоконфессиональный сирийский народ».
Генерал-майор подчеркнул, что проект носит нейтральный и сбалансированный характер. В нем учтены современные демократические принципы и нормы светского государства, а также сирийские традиции и обычаи.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Ларов заявил, что в предложенном проекте конституции Сирии сделана попытка объединить все подходы, предлагаемые Дамаском и различными оппозиционными группами.
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