Шульц раскритиковал «бессовестные нападки» Трампа на женщин и меньшинства

Бывший глава Европарламента Мартин Шульц, которого правление
Социал-демократической партии Германии выдвинуло в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ, назвал неприемлемыми некоторые действия и заявления президента США Дональда Трампа.
Мартин Шульц: «Когда президент США хочет возвести стену, размышляет о возможности пыток и позволяет себе бессовестные и опасные словесные нападки на женщин, религиозные общины и меньшинства, на деятелей искусства и интеллигенцию — это нарушение табу, которое неприемлемо».
Шульц выразил надежду, что европейские политики во время визитов в США объяснят американскому правительству, что «международное право и права человека остаются в силе и при Дональде Трампе». Он пояснил, что это важно, так как «трансатлантическое партнерство должно оставаться неотъемлемой частью политики Европы и Германии».
В качестве приоритетов своей партии Шульц среди прочих назвал защиту внешних границ Евросоюза и «честное распределение беженцев» по территории ЕС.
Ранее сегодня ошибкой указ Трампа о мигрантах назвала и действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель — главный соперник Мартина Шульца на парламентских выборах.
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