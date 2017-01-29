День без Интернета: НТВ выяснил, как россияне борются с зависимостью от Сети

Сегодня во всем мире отмечают день без Интернета. Это один из самых молодых праздников, свою историю он ведет с начала 2000-х . Главная идея — отвлечь людей от Всемирной паутины: на сутки отказаться от соцсетей, мессенджеров, онлайн-игр и прочего. В нашей стране, по подсчетам аналитиков, люди проводят в Сети четыре часа в день. Как оказалось, в виртуальном мире несложно потеряться.

Вкладок в браузере Татьяны всегда было открыто очень много. Домохозяйка вместо домашнего завела интернет-хозяйство, с которым умело управлялась.: «Это танки, карты, знакомства. Общение с людьми из других стран. У меня там очень насыщенная жизнь вместо сидения дома и ожидания супруга».Учиться жить офлайн в клинику Татьяну привел супруг. Сама тогда не замечала, как много времени проводит в Сети. Без Интернета она не то что дня, часа не могла провести. Часа сна.Татьяна после курса лечения выходит в онлайн только по крайней необходимости. Реабилитация — процесс нескорый. Чат с близкими теперь только живьем, пасьянс «Косынка» — со старой колодой бумажных карт.Диагноз «интернет-зависимость» еще не признан ВОЗ, да и симптомы его точно не определены. Но человечество, кажется, уже давно температурит. К примеру, среднестатистический россиянин, имеющий доступ в Сеть, проводит онлайн почти четыре часа. То есть целые сутки в неделю или почти два месяца в год — без отрыва на сон. Кажется, до полного подключения к матрице осталось недолго. Большую часть из этого времени отнимает изучение новостных лент социальных сетей. На втором месте — просмотр видео.Переключая с одного видео на другое, можно «зависнуть» на несколько часов. Эту проблему признают даже интернет-гиганты, которые кликами зарабатывают на жизнь.Подробности — в сюжете