Из жизни капитана Черняева
Прямой эфир доступен только по ТВ до 04:06
Из жизни капитана Черняева 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 30.01, 01:55

Актриса Оксана Акиньшина родила третьего ребенка

4 комментария
Актриса Оксана Акиньшина родила третьего ребенка

Актриса Оксана Акиньшина родила третьего ребенка

Актриса Оксана Акиньшина родила третьего ребенка
  • Фото: oksana_akinshina /instagram.com

    • В семье Оксаны Акиньшиной появился еще один ребенок. Как пишут российские СМИ, вероятно, киноактриса родила девочку. Об этом, в частности, свидетельствует фотография из Instagram, на которой запечатлен яркий воздушный шар с надписью It’s a girl («Это девочка»).

    Отмечается, что коллаж с фотографией был опубликован после возвращения актрисы из подмосковного госпиталя «Лапино», где проходили роды. Помимо воздушного шара, на снимке можно увидеть множество цветов (судя по всему, спустя некоторое время этот пост был удален из Instagram Акиньшиной). Имя ребенка не называется.

    Актриса Оксана Акиньшина родила третьего ребенка. беременность и роды, дети и подростки, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: oksana_akinshina /instagram.com

    Ранее в окружении пары сообщали, что в случае рождения мальчика родители могут назвать его Павлом. Между тем сама актриса больше хотела, чтобы на свет появилась девочка.

    Напомним, первый сын Акиньшиной Филипп появился на свет 2 июня 2009 года. Тогда она состояла в браке с Дмитрием Литвиновым. Спустя четыре года в московской элитной клинике от второго брака с кинопродюсером Арчилом Геловани у актрисы родился второй ребенок — сын Константин.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru