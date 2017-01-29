Актриса Оксана Акиньшина родила третьего ребенка

В семье Оксаны Акиньшиной появился еще один ребенок. Как пишут российские СМИ, вероятно, киноактриса родила девочку. Об этом, в частности, свидетельствует фотография из Instagram, на которой запечатлен яркий воздушный шар с надписью It’s a girl («Это девочка»).
Ранее в окружении пары сообщали, что в случае рождения мальчика родители могут назвать его Павлом. Между тем сама актриса больше хотела, чтобы на свет появилась девочка.
Напомним, первый сын Акиньшиной Филипп появился на свет 2 июня 2009 года. Тогда она состояла в браке с Дмитрием Литвиновым. Спустя четыре года в московской элитной клинике от второго брака с кинопродюсером Арчилом Геловани у актрисы родился второй ребенок — сын Константин.
Комментарии