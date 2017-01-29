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  • 30.01, 01:54

Нижегородскую школьницу спасли из плена вербовщика террористов в Дагестане

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Нижегородскую школьницу спасли из плена вербовщика террористов в Дагестане

Нижегородскую школьницу спасли из плена вербовщика террористов в Дагестане

Ученица 11-го класса одной из школ Нижнего Новгорода была освобождена в Дагестане из плена террориста в рамках спецоперации, проведенной ФСБ.

Управление ФСБ по Нижегородской области: «В конце января в Дагестане в ходе спецоперации ФСБ из плена вербовщика террористической организации была освобождена 16-летняя нижегородка».

По данным ведомства, о пропаже девушки своевременно сообщили ее родители. Через трое суток ее обнаружили в одном из дагестанских аулов, сообщает ТАСС.

Как оказалось, девушка познакомилась с вербовщиком в соцсети летом 2016 года, он обещал ей «богатое и успешное будущее». Решение улететь в Дагестан девушка приняла этой зимой после домашней ссоры и конфликта со сверстниками.

Освобожденная школьница рассказала, что после прибытия в Дагестан ее знакомый резко изменил манеру общения. Он стал угрожать ей расправой, если она не будет подчиняться его указаниям.

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