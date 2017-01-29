Нижегородскую школьницу спасли из плена вербовщика террористов в Дагестане

Ученица
11-го класса одной из школ Нижнего Новгорода была освобождена в Дагестане из плена террориста в рамках спецоперации, проведенной ФСБ.
По данным ведомства, о пропаже девушки своевременно сообщили ее родители. Через трое суток ее обнаружили в одном из дагестанских аулов, сообщает ТАСС.
Как оказалось, девушка познакомилась с вербовщиком в соцсети летом 2016 года, он обещал ей «богатое и успешное будущее». Решение улететь в Дагестан девушка приняла этой зимой после домашней ссоры и конфликта со сверстниками.
Освобожденная школьница рассказала, что после прибытия в Дагестан ее знакомый резко изменил манеру общения. Он стал угрожать ей расправой, если она не будет подчиняться его указаниям.
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