На что способен скотч: удивительный тест «Чуда техники»

Что делает скотч невероятно прочным? Какой максимальный груз выдержал особый тип скотча в нашем испытании? Кто заклеивает этой лентой раны? И как ее сделать самостоятельно на кухне? Все тайны скотча — в расследовании программы «Чудо техники».
Есть и люди, которые прочности скотча доверяют свою жизнь. Парашютисты заклеивают дырки в куполах особым типом клейкой ленты — рипстопом. И хотя, по правилам, места такого ремонта полагается потом прошивать, некоторые годами летают просто так.
Под каждую задачу имеется своя разновидность, и за такую специализацию иногда стоит доплатить.
Разницу продемонстрировал специалист по клейкой ленте Олег Соколов. В лаборатории он тестирует обычный скотч стоимостью 40 рублей и специальный, укрепленный стекловолокном, за 120, — таким соединяют листы металла в холодных цехах.
Чтобы порвать стандартную упаковочную ленту, хватило усилия 9,6 кг. Такой же кусок армированного скотча потребовал уже совсем другого усилия — 112,5 кг.
Удивительные свойства клейкой ленты на этом не заканчиваются. Одно из вполне научных чудес, на которые способен скотч, можно осуществить у себя дома. Все, что потребуется, — матовое стекло и прозрачная клейкая лента. Матовое стекло рассеивает свет благодаря микроскопическим неровностям на поверхности. А скотч, точнее, клей на нем, эти неровности заполняет и позволяет пропускать свет. И чем плотнее прилегает кусок ленты, тем лучше эффект.
Другое удивительное свойство скотча называется триболюминесценция. Оно было открыто в 50-е советскими физиками. Они выяснили, что при разматывании клейкой ленты в вакууме возникает рентгеновское излучение — это побочный эффект разрыва межмолекулярных связей. В 2008 году двое американских ученых, вдохновленные открытием, повторили опыт и сумели с помощью лучей от скотча сделать полноценный рентгеновский снимок.
А недавние нобелевские лауреаты Андрей Гейм и Константин Новоселов открыли графен, за который и получили премию, тоже благодаря скотчу. Они обратили внимание на куски клейкой ленты, с помощью которой готовили образцы графита для работы на сканирующем туннельном микроскопе. Оказалось, если склеить и разлепить такой скотч несколько раз, то происходит невозможное: на нем остается слой графита толщиной в один атом, и получается графен — самый прочный материал на планете.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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