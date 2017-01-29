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  • 30.01, 01:55
На что способен скотч: удивительный тест «Чуда техники». изобретения, наука и открытия, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На что способен скотч: удивительный тест «Чуда техники»

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На что способен скотч: удивительный тест «Чуда техники»

На что способен скотч: удивительный тест «Чуда техники»

    Что делает скотч невероятно прочным? Какой максимальный груз выдержал особый тип скотча в нашем испытании? Кто заклеивает этой лентой раны? И как ее сделать самостоятельно на кухне? Все тайны скотча — в расследовании программы «Чудо техники».

    Экспериментируя с материалами подложек и клея, физики, химики и инженеры создали скотчи для самых разных применений — лейкопластырь, упаковочная, малярная, изоляционная лента. Экраны смартфонов крепят на монтажный двусторонний скотч. Лента на вспененной основе из акрила держит гигантские стеклопакеты в небоскребах. Существует и почти бесшумный скотч — трещит при разматывании гораздо меньше обычного.

    Есть и люди, которые прочности скотча доверяют свою жизнь. Парашютисты заклеивают дырки в куполах особым типом клейкой ленты — рипстопом. И хотя, по правилам, места такого ремонта полагается потом прошивать, некоторые годами летают просто так.

    Под каждую задачу имеется своя разновидность, и за такую специализацию иногда стоит доплатить.

    Разницу продемонстрировал специалист по клейкой ленте Олег Соколов. В лаборатории он тестирует обычный скотч стоимостью 40 рублей и специальный, укрепленный стекловолокном, за 120, — таким соединяют листы металла в холодных цехах.

    Чтобы порвать стандартную упаковочную ленту, хватило усилия 9,6 кг. Такой же кусок армированного скотча потребовал уже совсем другого усилия — 112,5 кг.

    Удивительные свойства клейкой ленты на этом не заканчиваются. Одно из вполне научных чудес, на которые способен скотч, можно осуществить у себя дома. Все, что потребуется, — матовое стекло и прозрачная клейкая лента. Матовое стекло рассеивает свет благодаря микроскопическим неровностям на поверхности. А скотч, точнее, клей на нем, эти неровности заполняет и позволяет пропускать свет. И чем плотнее прилегает кусок ленты, тем лучше эффект.

    Другое удивительное свойство скотча называется триболюминесценция. Оно было открыто в 50-е советскими физиками. Они выяснили, что при разматывании клейкой ленты в вакууме возникает рентгеновское излучение — это побочный эффект разрыва межмолекулярных связей. В 2008 году двое американских ученых, вдохновленные открытием, повторили опыт и сумели с помощью лучей от скотча сделать полноценный рентгеновский снимок.

    А недавние нобелевские лауреаты Андрей Гейм и Константин Новоселов открыли графен, за который и получили премию, тоже благодаря скотчу. Они обратили внимание на куски клейкой ленты, с помощью которой готовили образцы графита для работы на сканирующем туннельном микроскопе. Оказалось, если склеить и разлепить такой скотч несколько раз, то происходит невозможное: на нем остается слой графита толщиной в один атом, и получается графен — самый прочный материал на планете.

    Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».

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