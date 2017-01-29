Мультикухня, триммер для бороды и прокладки для подмышек: тест рекламных обещаний

Правда ли, что аппарат под названием «мультикухня» соединяет в себе достоинства мультиварки и сковородки? Работает ли триммер для бороды и щетины со встроенным пылесосом? И эффективно ли впитывают пот прокладки для подмышек? Программа «Чудо техники» протестировала рекламные обещания.
По сути, это та же мультиварка, но с важным отличием. Нагревательный элемент здесь поднимается и превращает устройство еще и в одноконфорочную плиту. Средняя цена — 10 000 рублей.
В комплекте — небольшая сковородка. Она идеально подходит по размеру, а если вы захотите воспользоваться своей, учитывайте диаметр — слишком большая может расплавить пластик.
Температуру можно регулировать, максимальная — 180 градусов. Сковородка нагрелась довольно быстро, примерно так же, как и на обычной электроконфорке. Гаджет достойно выдержал все испытания.
2. Вакуумный триммер
Раковина, обильно усыпанная волосками после бритья или подравнивания бороды, — картина, знакомая многим мужчинам и их женщинам. Но техника не стоит на месте, и в очередную модель триммера инженеры встроили пылесос. В комплекте несколько насадок для бритья и подравнивания, работает от аккумулятора, но может и от сети. Цена — 7000 рублей.
В ходе испытания триммер с пылесосом обронил волос в несколько раз меньше. Пусть идеальной чистоты новинке достичь не удалось, но производитель на самом деле ее и не обещает, говоря лишь о том, что будет меньше хлопот во время уборки, а это чистая правда.
3. Вкладыши от пота
Вкладыши для защиты одежды от пота — товар, весьма популярный в Японии. Купить их там можно почти на каждом шагу. В России такие вкладыши чаще всего продаются через Интернет. Программа «Чудо техники» испытала два вида: простые светлые, заказанные на китайском сайте по цене 30 рублей за 20 штук, и такое же количество темных вкладышей с ионами серебра. Они якобы еще помогают бороться с запахом пота. Цена 350 рублей.
В среднем при комнатной температуре человек выделяет до 600 мл пота в сутки. В жаркую погоду этот показатель может вырасти вдвое. И надо понимать, что как бы чудесно ни работали вкладыши, менять их все равно придется регулярно — уж очень велик объем жидкости. А еще подходят они не для всех типов одежды. И если на темной кофте их не будет заметно, то вот под белой рубашкой получается некрасиво.
Эксперимент с бумагой показал, что вода сквозь вкладыш не проходит, а значит, и одежда останется сухой.
Дерматологи такой способ борьбы с пятнами на одежде одобряют. Но ионы серебра — это, по мнению экспертов, скорее всего, маркетинговый ход.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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