Правда и мифы о «запланированных» поломках техники

Часто и от пользователей, и от профессиональных мастеров по ремонту можно слышать мнение, что раньше техника была лучше, а сейчас она сделана так, что ломается, как только заканчивается гарантийный срок. Программа «Чудо техники» проверила на прочность теорию о «запланированном производителями выходе из строя».Чудо техники» Владимир Боровой и мастер-ремонтник Никита Пчёлкин разобрали две стиральных машинки одного и того же производителя. Первая — из середины 90-х, вторую сделали в конце нулевых.
С поправкой на то, что в старой есть сушка, а в новой нет, разница в количестве деталей действительно бросается в глаза. Но мастер объясняет: начинка просто стала компактнее. В старой машинке бак из металла, а в новой из пластика, но современный пластик ударопрочен, термоустойчив и упрощает сборку, а с металлическим баком, по словам специалистов, были одни мучения.
Любители априори считают, что пластик хуже металла, а используют его только из-за дешевизны. Когда-то оно так и было. Но в XXI веке новые материалы позволяют одновременно и экономить, и улучшать потребительские свойства. У подавляющего большинства опрошенных профессионалов тезис «раньше делали лучше» поддержки не нашел.
Что касается поломок сразу после окончания гарантии, такие случаи действительно бывают. К счастью, исчезающе редко. В современном мире с немедленной оглаской подобных случаев в соцсетях подобные истории случаются все реже, потому что потери для репутации дороже сиюминутной выгоды. Мы, кстати, попытались найти свидетельства похожих махинаций именно в Интернете — на сайте, где сотрудники жалуются на работодателей и выкладывают про них неприятные подробности. И чем известнее марка, тем больше вероятность, что обманывать потребителя будет просто невыгодно.
Откуда же все-таки взялись истории про запланированное старение техники? Ответы — в видеоматериале.
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