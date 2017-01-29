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  • 30.01, 01:54
Правда и мифы о «запланированных» поломках техники. изобретения, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Правда и мифы о «запланированных» поломках техники

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Правда и мифы о «запланированных» поломках техники

Правда и мифы о «запланированных» поломках техники

    Часто и от пользователей, и от профессиональных мастеров по ремонту можно слышать мнение, что раньше техника была лучше, а сейчас она сделана так, что ломается, как только заканчивается гарантийный срок. Программа «Чудо техники» проверила на прочность теорию о «запланированном производителями выходе из строя».

    Обозреватель программы «Чудо техники» Владимир Боровой и мастер-ремонтник Никита Пчёлкин разобрали две стиральных машинки одного и того же производителя. Первая — из середины 90-х, вторую сделали в конце нулевых.

    С поправкой на то, что в старой есть сушка, а в новой нет, разница в количестве деталей действительно бросается в глаза. Но мастер объясняет: начинка просто стала компактнее. В старой машинке бак из металла, а в новой из пластика, но современный пластик ударопрочен, термоустойчив и упрощает сборку, а с металлическим баком, по словам специалистов, были одни мучения.

    Любители априори считают, что пластик хуже металла, а используют его только из-за дешевизны. Когда-то оно так и было. Но в XXI веке новые материалы позволяют одновременно и экономить, и улучшать потребительские свойства. У подавляющего большинства опрошенных профессионалов тезис «раньше делали лучше» поддержки не нашел.

    Что касается поломок сразу после окончания гарантии, такие случаи действительно бывают. К счастью, исчезающе редко. В современном мире с немедленной оглаской подобных случаев в соцсетях подобные истории случаются все реже, потому что потери для репутации дороже сиюминутной выгоды. Мы, кстати, попытались найти свидетельства похожих махинаций именно в Интернете — на сайте, где сотрудники жалуются на работодателей и выкладывают про них неприятные подробности. И чем известнее марка, тем больше вероятность, что обманывать потребителя будет просто невыгодно.

    Откуда же все-таки взялись истории про запланированное старение техники? Ответы — в видеоматериале.

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