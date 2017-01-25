ЦБ назвал самые любимые фальшивомонетчиками купюры

Центробанк опубликовал рейтинг самых подделываемых купюр 2016 года. Согласно ему, чаще всего в минувшем году подделывали пятитысячные купюры — их обнаружили больше 30 тысяч.

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Центробанк

Прежний фаворит фальшивомонетчиков — тысячная купюра — переместился на второе место. Реже всего подделывают купюры номиналом 10 рублей. Таких за прошлый год было всего 7 штук.В иностранной валюте львиная доля фальшивок — доллары, следом со значительным отрывом идет евро. Попадались банкирам и экзотические подделки, например, пара японских йен и целый австралийский доллар.Как уберечь себя от поддельных купюр? На что обратить внимание, забирая деньги из банкомата? И есть ли предел у находчивости фальшивомонетчиков? Интенсивный курс охраны собственного кошелька — в материале «Итогов дня».