В парламенте Бельгии отклонили резолюцию по отмене антироссийских санкций

Комиссия по внешним делам парламента Бельгии во вторник отклонила проект резолюции с требованием отмены санкций ЕС в отношении РФ.ТАСС сообщил автор документа, депутат Палаты представителей бельгийского парламента Альдо Каркаси.
Альдо Каркаси: «К сожалению, мой проект резолюции сегодня был отклонен. Однако, я остаюсь убежден, что европейские санкции против России вредны и должны быть пересмотрены. Думаю, в скором времени так и произойдет, и Европа сможет вновь развивать позитивные отношения с Россией».
По словам депутата-оппозиционера, его коллеги остаются «в плену старых взглядов». Каркаси отметил, что избранный президент США Дональд Трамп взял курс на сближение с Россией, того же хочет и кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон. Бельгия же занимает выжидательную позицию.
Евросоюз ввел экономические санкции против РФ 1 августа 2014 года. Они продлеваются каждые полгода, в настоящий момент они продлены до 31 июля 2017 года. Для отмены санкций достаточно, чтобы в Совете ЕС одна из стран Евросоюза отказалась утверждать решение об их продлении.
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