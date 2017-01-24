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  • 25.01, 01:54

Слежка за «Адмиралом Кузнецовым» обошлась Британии в 1,4 млн фунтов

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Слежка за «Адмиралом Кузнецовым» обошлась Британии в 1,4 млн фунтов

Слежка за «Адмиралом Кузнецовым» обошлась Британии в 1,4 млн фунтов

Журналисты узнали, сколько Великобритания потратила на операцию по сопровождению российских военных кораблей во главе с «Адмиралом Кузнецовым».

По информации издания The News, на наблюдение за российскими кораблями ВМС Великобритании выделили 1,394 миллиона фунтов. В эту сумму входит также зарплата персонала и расходы на топливо, отмечает РИА Новости.

В октябре 2016 года авианосная группа Северного флота прошла вдоль берегов Великобритании на пути в Сирию. Ее передвижение отслеживали британские боевые корабли — эсминец «Дункан» и фрегат «Ричмонд».

Корабли британского флота готовятся сопровождать российскую авианосную группу и на ее обратном пути из Сирии в Россию. Российские корабли во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» завершили участие в антитеррористической операции в Сирии и 6 января начали возвращение на базу в Североморск.

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