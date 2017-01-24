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  • 24.01, 22:22

Порошенко отказался общаться с российскими журналистами в Хельсинки

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Порошенко отказался общаться с российскими журналистами в Хельсинки

Порошенко отказался общаться с российскими журналистами в Хельсинки

Президент Украины в демонстративной манере отказался от общения с российскими СМИ во время своего визита в Финляндию.

Когда Пётр Порошенко находился в парламенте Финляндии, к нему подошли журналисты одного из российских телеканалов с просьбой об интервью. Но вместо ответа президент начал говорить, что необходимо «освободить территорию» его страны и перестать «убивать украинцев».

Когда репортеры предприняли еще одну попытку задать вопрос, Порошенко заявил, что не будет общаться с российскими СМИ, пока «Россия осуществляет оккупацию украинских территорий», передает «Интерфакс».

Президент долгое время игнорировал журналистов из России. Исключение он сделал только на экономическом форуме в Давосе 20 января, когда ответил на вопрос о слушаниях в Высоком суде Лондона дела о долге Киева перед Москвой в 3 миллиарда долларов.

Украинские власти регулярно обвиняют Россию в причастности к конфликту в Донбассе. В свою очередь в Москве отрицают обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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