Порошенко отказался общаться с российскими журналистами в Хельсинки

Президент Украины в демонстративной манере отказался от общения с российскими СМИ во время своего визита в Финляндию.
Когда репортеры предприняли еще одну попытку задать вопрос, Порошенко заявил, что не будет общаться с российскими СМИ, пока «Россия осуществляет оккупацию украинских территорий», передает «Интерфакс».
Президент долгое время игнорировал журналистов из России. Исключение он сделал только на экономическом форуме в Давосе 20 января, когда ответил на вопрос о слушаниях в Высоком суде Лондона дела о долге Киева перед Москвой в 3 миллиарда долларов.
Украинские власти регулярно обвиняют Россию в причастности к конфликту в Донбассе. В свою очередь в Москве отрицают обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
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