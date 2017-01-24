Один против всех
Один против всех 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.01, 22:22

Спасатели извлекли из-под завалов итальянского отеля еще два тела

комментировать
  • Фото Associated Press © 2017, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico
Спасатели извлекли <nobr>из-под</nobr> завалов итальянского отеля еще два тела

Спасатели извлекли из-под завалов итальянского отеля еще два тела

Спасатели извлекли <nobr>из-под</nobr> завалов итальянского отеля еще два тела
  • Фото Associated Press © 2017, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

    • Число погибших в отеле, накрытом лавиной, достигло 16. Поисковая операция на месте трагедии продолжается.

    Сегодня днем спасатели обнаружили тело 15-й жертвы. Погибшим оказался мужчина. А вечером они нашли под обломками погибшую женщину. Таким образом, в списке пропавших без вести остаются 13 человек, передает Askanews. Ранее сообщалось о 14 жертвах схода снежных масс на гостиницу Rigopiano di Farindola.

    Напомним, лавина сошла на отель 18 января после серии подземных толчков, которые затронули центральную часть Италии. В тот момент в здании находились более трех десятков человек. За время поисков спасателям удалось обнаружить девять выживших, среди которых четверо детей. Еще два человека, увидев сход снежных масс, успели укрыться в машине и спастись. Их обнаружили первыми.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru