Спасатели извлекли из-под завалов итальянского отеля еще два тела

Число погибших в отеле, накрытом лавиной, достигло 16. Поисковая операция на месте трагедии продолжается.Askanews. Ранее сообщалось о 14 жертвах схода снежных масс на гостиницу Rigopiano di Farindola.
лавина сошла на отель 18 января после серии подземных толчков, которые затронули центральную часть Италии. В тот момент в здании находились более трех десятков человек. За время поисков спасателям удалось обнаружить девять выживших, среди которых четверо детей. Еще два человека, увидев сход снежных масс, успели укрыться в машине и спастись. Их обнаружили первыми.
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