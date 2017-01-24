Москвичка забрала из приюта второго ребенка из 10, изъятых органами опеки

Многодетная семья Светланы Дель забрала второго ребенка — сына Петю, который за время изъятия у родителей заболел пневмонией.РИА Новости адвокат, руководитель группы юристов «Команда 29» Иван Павлов.
Иван Павлов: «Петю, который попал в больницу с пневмонией, мы забрали, и сейчас его везут в другую клинику».
Ранее Светлана Дель вместе со своей матерью и старшей дочерью в сопровождении юриста также забрали из приюта шестилетнюю дочь.
Иван Павлов: «Таким образом, в семью Дель удалось вернуть двух детей. Что касается остальных восьми, по которым органы опеки приняли решение о расторжении опеки, то мы будем обжаловать это решение в суде».
Напомним, работники одного из детских садов Москвы 10 января обнаружили на теле малолетнего ребенка побои, которые, со слов мальчика, нанес ему отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудники органов опеки и попечительства изъяли из семьи Дель 10 несовершеннолетних детей.
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