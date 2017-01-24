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  • 24.01, 22:22

Москвичка забрала из приюта второго ребенка из 10, изъятых органами опеки

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Москвичка забрала из приюта второго ребенка из 10, изъятых органами опеки

Москвичка забрала из приюта второго ребенка из 10, изъятых органами опеки

Москвичка забрала из приюта второго ребенка из 10, изъятых органами опеки
  • Фото: svetkaaa2012 /instagram.com

    • Многодетная семья Светланы Дель забрала второго ребенка — сына Петю, который за время изъятия у родителей заболел пневмонией.

    Об этом сообщил РИА Новости адвокат, руководитель группы юристов «Команда 29» Иван Павлов.

    Иван Павлов: «Петю, который попал в больницу с пневмонией, мы забрали, и сейчас его везут в другую клинику».

    Ранее Светлана Дель вместе со своей матерью и старшей дочерью в сопровождении юриста также забрали из приюта шестилетнюю дочь.

    Иван Павлов: «Таким образом, в семью Дель удалось вернуть двух детей. Что касается остальных восьми, по которым органы опеки приняли решение о расторжении опеки, то мы будем обжаловать это решение в суде».

    Напомним, работники одного из детских садов Москвы 10 января обнаружили на теле малолетнего ребенка побои, которые, со слов мальчика, нанес ему отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудники органов опеки и попечительства изъяли из семьи Дель 10 несовершеннолетних детей.

    Отметим, что приемные родители отрицают все обвинения в жестоком обращении с детьми. Всего в семье Дель воспитывались 13 детей, из них восемь приемных, четверо усыновленных и один кровный. Некоторые из них инфицированы ВИЧ.

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