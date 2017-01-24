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  • 24.01, 22:22
Более 600 человек эвакуировали из загоревшегося ТЦ на юго-западе Москвы: видео. Москва, магазины, пожары, эвакуация. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Более 600 человек эвакуировали из загоревшегося ТЦ на юго-западе Москвы: видео

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Более 600 человек эвакуировали из загоревшегося ТЦ на <nobr>юго-западе</nobr> Москвы: видео

Более 600 человек эвакуировали из загоревшегося ТЦ на юго-западе Москвы: видео

Более 600 человек эвакуировали из загоревшегося ТЦ на <nobr>юго-западе</nobr> Москвы: видео
  • Фото: klukobka /instagram.com

    • На Большой Черёмушкинской улице в столице произошел пожар в ТЦ «РИО», около 600 человек были эвакуированы. Пожар удалось потушить.

    Как сообщает столичный главк МЧС, пожар в ликвидирован на площади в 200 квадратных метров, пострадавших нет.

    Из сообщения МЧС: «Пожар в 20:28 был ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало».

    Ранее московский главк МЧС РФ сообщал, что пожар в ТЦ «РИО» в Москве локализован.

    Из сообщения МЧС: «Открытое горение пластиковой наружной обшивки торгового центра, расположенного на Большой Черёмушкинской улице, ликвидировано. Из здания проведена эвакуация всех людей, сотрудники МЧС проветривают помещения от дыма».

    На месте ЧП работали несколько пожарно-спасательных расчетов, проверялись все помещения комплекса. В свою очередь источник «Интерфакса» в экстренных службах уточнил, что из торгового центра эвакуировали свыше 600 человек.

    #Москва #Рио #Севастопольский #ТорговыйЦентр #Пожар

    A video posted by Дмитрий Яворский (@vlastimirdikiy) on







    Пожар в ТЦ РИО Москва #трцриосевастопольский #пожар

    A photo posted by Vladisla (@vladislav_voinilovich) on


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