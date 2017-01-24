Более 600 человек эвакуировали из загоревшегося ТЦ на юго-западе Москвы: видео

На Большой Черёмушкинской улице в столице произошел пожар в ТЦ «РИО», около 600 человек были эвакуированы. Пожар удалось потушить.
Из сообщения МЧС: «Пожар в 20:28 был ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало».
Ранее московский главк МЧС РФ сообщал, что пожар в ТЦ «РИО» в Москве локализован.
Из сообщения МЧС: «Открытое горение пластиковой наружной обшивки торгового центра, расположенного на Большой Черёмушкинской улице, ликвидировано. Из здания проведена эвакуация всех людей, сотрудники МЧС проветривают помещения от дыма».
На месте ЧП работали несколько пожарно-спасательных расчетов, проверялись все помещения комплекса. В свою очередь источник «Интерфакса» в экстренных службах уточнил, что из торгового центра эвакуировали свыше 600 человек.
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