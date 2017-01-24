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  • 24.01, 22:22

Под Владимиром избитая одноклассницами школьница попала в больницу

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Под Владимиром избитая одноклассницами школьница попала в больницу

Под Владимиром избитая одноклассницами школьница попала в больницу

Под Владимиром избитая одноклассницами школьница попала в больницу
  • Фото: gazetanga.ru

    • Полиция проводит проверку в связи с избиением девочки 2004 года рождения в городе Александрове.

    Мать пострадавшей девочки обратилась в правоохранительные органы 18 января. Она рассказала, что ее дочь избили пять одноклассниц.

    Андрей Тутуев, замруководителя пресс-службы УМВД по региону: «В школе у них возникла конфликтная ситуация, и после уроков пять девочек пригласили эту девочку в подъезд соседнего со школой здания и стали ее бить до тех пор, пока у нее не потекла кровь. Тогда они остановились и убежали».

    Девочка получила различные травмы, в том числе ей выбили зубы. Школьницы избивали ее руками и ногами. Пострадавшая находится в больнице. Она проведет в медучреждении еще как минимум две недели.

    По словам Тутуева, личности участниц избиения уже установлены, передает РИА Новости. Пострадавшая девочка из благополучной семьи, как и напавшие на нее одноклассницы.

    Андрей Тутуев: «Как только девочка выйдет из больницы и медики нам предоставят все документы о степени тяжести телесных повреждений, мы будем принимать процессуальное решение вплоть до возбуждения уголовного дела и, возможно, до передачи дела в Следственный комитет».

    Полиция направила представления в местные отдел социальной защиты и управление образования. Избивших одноклассницу девочек могут поставить на профучет на полгода. Тутуев добавил, что после получения заключения медиков полиция через суд также потребует поместить пятерых нападавших в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей.

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