Под Владимиром избитая одноклассницами школьница попала в больницу

Полиция проводит проверку в связи с избиением девочки 2004 года рождения в городе Александрове.
Андрей Тутуев, замруководителя пресс-службы УМВД по региону: «В школе у них возникла конфликтная ситуация, и после уроков пять девочек пригласили эту девочку в подъезд соседнего со школой здания и стали ее бить до тех пор, пока у нее не потекла кровь. Тогда они остановились и убежали».
Девочка получила различные травмы, в том числе ей выбили зубы. Школьницы избивали ее руками и ногами. Пострадавшая находится в больнице. Она проведет в медучреждении еще как минимум две недели.
По словам Тутуева, личности участниц избиения уже установлены, передает РИА Новости. Пострадавшая девочка из благополучной семьи, как и напавшие на нее одноклассницы.
Андрей Тутуев: «Как только девочка выйдет из больницы и медики нам предоставят все документы о степени тяжести телесных повреждений, мы будем принимать процессуальное решение вплоть до возбуждения уголовного дела и, возможно, до передачи дела в Следственный комитет».
Полиция направила представления в местные отдел социальной защиты и управление образования. Избивших одноклассницу девочек могут поставить на профучет на полгода. Тутуев добавил, что после получения заключения медиков полиция через суд также потребует поместить пятерых нападавших в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей.
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