Транспортная полиция зазывала в свои ряды студентов петербургского колледжа

Будущим юристам рассказали о работе транспортной полиции.

Учащихся одного из петербургских колледжей пригласили на Московский вокзал и провели для них экскурсию. Она началась в главном зале, где инспектор по делам несовершеннолетних рассказала о поставленных перед ней задачах.Но больший интерес вызвала зона досмотра и работа кинолога. Сотрудницу студенты засыпали вопросами. Служебная собака тоже получила свою порцию внимания. Так что пришлось даже устраивать небольшую фотосессию.Закончилась экскурсия у специалистов-криминалистов, которые занимаются проведением экспертиз. Такие встречи, надеются в полиции, помогут развеять мифы об их профессии, и, возможно, кто-то из будущих юристов захочет работать именно в правоохранительных органах.