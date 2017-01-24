Транспортная полиция зазывала в свои ряды студентов петербургского колледжа

Будущим юристам рассказали о работе транспортной полиции.
Но больший интерес вызвала зона досмотра и работа кинолога. Сотрудницу студенты засыпали вопросами. Служебная собака тоже получила свою порцию внимания. Так что пришлось даже устраивать небольшую фотосессию.
Закончилась экскурсия у специалистов-криминалистов, которые занимаются проведением экспертиз. Такие встречи, надеются в полиции, помогут развеять мифы об их профессии, и, возможно, кто-то из будущих юристов захочет работать именно в правоохранительных органах.
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