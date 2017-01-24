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  • 24.01, 22:21
Транспортная полиция зазывала в свои ряды студентов петербургского колледжа. Санкт-Петербург, вокзалы, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Транспортная полиция зазывала в свои ряды студентов петербургского колледжа

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Транспортная полиция зазывала в свои ряды студентов петербургского колледжа

Транспортная полиция зазывала в свои ряды студентов петербургского колледжа

    Будущим юристам рассказали о работе транспортной полиции.

    Учащихся одного из петербургских колледжей пригласили на Московский вокзал и провели для них экскурсию. Она началась в главном зале, где инспектор по делам несовершеннолетних рассказала о поставленных перед ней задачах.

    Но больший интерес вызвала зона досмотра и работа кинолога. Сотрудницу студенты засыпали вопросами. Служебная собака тоже получила свою порцию внимания. Так что пришлось даже устраивать небольшую фотосессию.

    Закончилась экскурсия у специалистов-криминалистов, которые занимаются проведением экспертиз. Такие встречи, надеются в полиции, помогут развеять мифы об их профессии, и, возможно, кто-то из будущих юристов захочет работать именно в правоохранительных органах.

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