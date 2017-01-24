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  • 24.01, 22:22
«Партия роста» потребует Смольный запретить «Планетоград» на Пулковских высотах. Санкт-Петербург, астрономия, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Партия роста» потребует Смольный запретить «Планетоград» на Пулковских высотах

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«Партия роста» потребует Смольный запретить «Планетоград» на Пулковских высотах

«Партия роста» потребует Смольный запретить «Планетоград» на Пулковских высотах

    На заседании фракции в Заксобрании специалисты признали, что существующие строительные ограничения в парковой зоне Главной астрономической обсерватории РАН весьма неопределенные и устарели на десятки лет.

    «Партия роста» будет требовать от городских властей отозвать разрешение на строительство жилого комплекса «Планетоград» на территории охранной зоны Пулковской обсерватории. Такое решение стало итогом заседания фракции, в котором приняли участие чиновники, ученые и градозащитники.

    От приглашения к дискуссии отказалось только руководство обсерватории. Собравшиеся же проанализировали существующую документацию, в том числе градостроительную, и пришли к выводу, что директор не имел права согласовывать строительный проект.

    Впрочем, большинство согласилось, что существующие в ПЗЗ строительные ограничения, заимствованные из распоряжения 1945 года, сегодня звучат весьма неопределенно, и у самой обсерватории требования не прописаны.

    При последней корректировке Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), ученые из группы по астроклимату предлагали установить нормативы, которые ограничивали бы застройщиков и не создавали угроз для исследований.

    Конечно, самый эффективный способ раз и навсегда решить эту проблему — запретить вообще какое-либо строительство в охранной зоне и присвоить ей статус рекреационной. Однако изменить функциональное назначение территории, где сейчас строительство жилья допускается, возможно только при следующей корректировке генплана.

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