«Партия роста» потребует Смольный запретить «Планетоград» на Пулковских высотах

На заседании фракции в Заксобрании специалисты признали, что существующие строительные ограничения в парковой зоне Главной астрономической обсерватории РАН весьма неопределенные и устарели на десятки лет.заседания фракции, в котором приняли участие чиновники, ученые и градозащитники.
От приглашения к дискуссии отказалось только руководство обсерватории. Собравшиеся же проанализировали существующую документацию, в том числе градостроительную, и пришли к выводу, что директор не имел права согласовывать строительный проект.
Впрочем, большинство согласилось, что существующие в ПЗЗ строительные ограничения, заимствованные из распоряжения 1945 года, сегодня звучат весьма неопределенно, и у самой обсерватории требования не прописаны.
При последней корректировке Правил землепользования и застройки (ПЗЗ), ученые из группы по астроклимату предлагали установить нормативы, которые ограничивали бы застройщиков и не создавали угроз для исследований.
Конечно, самый эффективный способ раз и навсегда решить эту проблему — запретить вообще какое-либо строительство в охранной зоне и присвоить ей статус рекреационной. Однако изменить функциональное назначение территории, где сейчас строительство жилья допускается, возможно только при следующей корректировке генплана.
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