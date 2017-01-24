Спрос на элитные квартиры в Лондоне среди россиян за месяц вырос втрое

Обеспеченные россияне снова стали расхватывать премиальную недвижимость в столице Великобритании.Известия», которая ссылается на экспертов Knight Frank, за январь в московском офисе компании количество запросов на покупку лондонского жилья выросло втрое по сравнению с концом 2016 года.
Объясняется это просто — рубль укрепляется, а фунт слабеет благодаря Brexit. Всего за год он подешевел к рублю на 40%.
Спрашивают в основном квартиры на две-четыре спальни в новых домах, желательно с консьержем, паркингом и бассейном.
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