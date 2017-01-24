Студенты академии художеств представили лучшую архитектурную модель петербургских окраин

В Северной столице представили проекты участников конкурса «Петербургский стиль XXI века».

В доме архитектора на Большой Морской улице подвели итоги конкурса «Петербургский стиль XXI века». Задача перед молодыми участниками была непростая — создать градостроительную модель для двух спальных районов (Купчина и Ржевки), которая впишется в общий контекст Северной столицы.Победителей конкурса наградили еще в декабре. Накануне организаторы отметили некоторые работы дополнительными призами и собрались, чтобы обсудить проекты вместе с начинающими архитекторами.Всего в конкурсе приняли участие более 60 коллективов. Это студенты и выпускники вузов Петербурга и других городов. Первое место занял тандем выпускников академии художеств — Петра Советникова и Веры Степанской. Они получили вознаграждение в размере полумиллиона рублей. Правда, воплощения в реальность концептуальных идей организаторы пока не обещают. Зато для многих конкурсантов такой проект стал еще и дипломной работой.