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  • 24.01, 20:51
Студенты академии художеств представили лучшую архитектурную модель петербургских окраин. Санкт-Петербург, архитектура. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Студенты академии художеств представили лучшую архитектурную модель петербургских окраин

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Студенты академии художеств представили лучшую архитектурную модель петербургских окраин

Студенты академии художеств представили лучшую архитектурную модель петербургских окраин

    В Северной столице представили проекты участников конкурса «Петербургский стиль XXI века».

    В доме архитектора на Большой Морской улице подвели итоги конкурса «Петербургский стиль XXI века». Задача перед молодыми участниками была непростая — создать градостроительную модель для двух спальных районов (Купчина и Ржевки), которая впишется в общий контекст Северной столицы.

    Победителей конкурса наградили еще в декабре. Накануне организаторы отметили некоторые работы дополнительными призами и собрались, чтобы обсудить проекты вместе с начинающими архитекторами.

    Всего в конкурсе приняли участие более 60 коллективов. Это студенты и выпускники вузов Петербурга и других городов. Первое место занял тандем выпускников академии художеств — Петра Советникова и Веры Степанской. Они получили вознаграждение в размере полумиллиона рублей. Правда, воплощения в реальность концептуальных идей организаторы пока не обещают. Зато для многих конкурсантов такой проект стал еще и дипломной работой.

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