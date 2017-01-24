Первые распоряжения Дональда Трампа вызвали бурные споры

Новый американский президент Дональд Трамп, уже приступивший к обязанностям, принялся за работу с небывалым рвением. В первый же рабочий день глава Белого дома выполнил одно из ключевых обещаний своей предвыборной программы: подписал меморандум о выходе США из Транстихоокеанского партнерства.создавать в США новые рабочие места и придерживаться других рекомендаций от государства.
Транстихоокеанское партнерство, включавшее 12 стран, было детищем Обамы, цель которого — создание зоны свободной торговли. Но конгресс так и не ратифицировал соглашение. Слишком многие в США были против подобного партнерства. Во время предвыборной кампании, например, сторонники Трампа и сторонники демократа Берни Сандерса с равным энтузиазмом выходили протестовать против ТТП.
Сейчас Сандерс, которого трудно заподозрить в симпатиях к Трампу, приветствовал решение нового президента.
Берни Сандерс: «Пришло время развивать новую торговую политику, которая помогает семьям рабочих, а не только мультинациональным корпорациям. Если президент Трамп серьезен насчет этого, то я буду рад с ним работать».
Впрочем, нашлись и критики. Сенатор-республиканец Джон Маккейн уверен, что выход из соглашения скажется на стратегических отношениях Соединенных Штатов с азиатскими странами. Правда, «синие воротнички», те самые американские рабочие, ради которых старается Трамп, новому президенту аплодировали.
Многие наблюдатели считают, что выгоду для Америки Трамп будет просчитывать теперь в каждой сделке.
Игорь Виттель, политический обозреватель: «Я думаю, что Трамп не только своим партнерам по ТТП дает понять, что „ребята, я был серьезен“, но и намекает другим партнерам, например, по североамериканскому сотрудничеству (Мексике, Канаде): „Ребят, наши отношения сейчас могут быть и пересмотрены“. Тут очень много векторов. Россия не выигрывает ничего и не проигрывает. Я уже неоднократно говорил: „Мы должны быть наблюдателями“. Мы над схваткой, найдем момент, в котором можем выиграть, значит, сможем вклиниться».
Тем временем секретная служба президента США начинает расследование в отношении Мадонны после того, как на митинге протеста против Трампа певица заявила, что думала взорвать Белый дом.
Секретная служба обязана проверять любые угрозы, поступающие в адрес первых лиц государства, и Мадонна со своими высказываниями — не исключение. Бывший спикер палаты представителей Ньют Гингрич назвал певицу фашистом и призвал ее арестовать.
В Интернете уже появилась петиция с требованием посадить Мадонну в тюрьму. На данный момент под ней подписались почти 1800 человек.
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