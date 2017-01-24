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  • 24.01, 19:20
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НТВ покажет документальный цикл «Вещдок» о самых громких преступлениях в истории СССР

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НТВ покажет документальный цикл «Вещдок» о самых громких преступлениях в истории СССР

НТВ покажет документальный цикл «Вещдок» о самых громких преступлениях в истории СССР

    Ведущий Артём Позняк расскажет о расследованиях громких преступлений, произошедших на территории СССР. Цикл документальных фильмов основан на реальных событиях.

    В современном мире выйти на след злоумышленника возможно при помощи новейших технологий. А вот в середине прошлого века многим преступникам без труда удавалось уйти от наказания. Во времена СССР вовремя обнаруженная следователями деталь могла стать ключом к разгадке даже самой запутанной истории. Случайно выпавшая из кармана булавка, потерянная металлическая пуговица или второпях подброшенная записка становились самыми настоящими свидетелями преступлений, способными указать внимательному сыщику на истинный ход событий.

    В новом проекте Артём Позняк откроет завесу тайн в мире криминальных головоломок эпохи 1945–1985 годов. Зрителей ждет увлекательное путешествие к разгадке краха отъявленных бандитов. В чем главный промах налетчика Мишки Япончика? Что погубило директора днепропетровской обувной фабрики? И какой вещдок помог найти виновных в гибели пассажиров львовского автобуса в далеком 1978 году? В каждом деле будет найдена та решающая зацепка, которая и разоблачила злодея.

    Премьера детективного документального проекта «Вещдок» состоится на телеканале НТВ 30 января.

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