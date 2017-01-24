НТВ покажет документальный цикл «Вещдок» о самых громких преступлениях в истории СССР

Ведущий Артём Позняк расскажет о расследованиях громких преступлений, произошедших на территории СССР. Цикл документальных фильмов основан на реальных событиях.
В новом проекте Артём Позняк откроет завесу тайн в мире криминальных головоломок эпохи 1945–1985 годов. Зрителей ждет увлекательное путешествие к разгадке краха отъявленных бандитов. В чем главный промах налетчика Мишки Япончика? Что погубило директора днепропетровской обувной фабрики? И какой вещдок помог найти виновных в гибели пассажиров львовского автобуса в далеком 1978 году? В каждом деле будет найдена та решающая зацепка, которая и разоблачила злодея.
Премьера детективного документального проекта «Вещдок» состоится на телеканале НТВ 30 января.
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