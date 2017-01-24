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  • 24.01, 20:52
Помощники учителей могут появиться в российских школах. детские сады, образование, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Помощники учителей могут появиться в российских школах

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Помощники учителей могут появиться в российских школах

Помощники учителей могут появиться в российских школах

    Министр образования Ольга Васильева пообещала, что к 2020 году дошкольное образование в России станет стопроцентно доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья.

    По ее словам, активная работа в этом направлении идет и в школах. Сейчас главная задача — подготовка квалифицированных кадров. Также она заявила, что в детских садах и школах могут появиться помощники учителей.

    Ольга Васильева: «Мы хотим сделать еще одну очень важную вещь — попытаться как можно больше в больших детских садах и школах нашей страны ввести помощников учителей, так называемых тьюторов. Для того, чтобы взять не одного, допустим, двух, а трех детишек в класс, четырех детишек, большое количество детишек, которые обучаются. Для того, чтобы была помощь помощника учителю, основному учителю, и это касается и дошкольных учреждений».

    По данным Минобрнауки, на сегодняшний день в 20% процентах российских школ дети с ограниченными возможностями учатся в обычных классах.

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