Помощники учителей могут появиться в российских школах

Министр образования Ольга Васильева пообещала, что к 2020 году дошкольное образование в России станет стопроцентно доступным для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ольга Васильева: «Мы хотим сделать еще одну очень важную вещь — попытаться как можно больше в больших детских садах и школах нашей страны ввести помощников учителей, так называемых тьюторов. Для того, чтобы взять не одного, допустим, двух, а трех детишек в класс, четырех детишек, большое количество детишек, которые обучаются. Для того, чтобы была помощь помощника учителю, основному учителю, и это касается и дошкольных учреждений».
По данным Минобрнауки, на сегодняшний день в 20% процентах российских школ дети с ограниченными возможностями учатся в обычных классах.
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