Мужчина на черной иномарке похитил ребенка на юге Москвы

Сотрудники полиции разыскивают автомобиль Hyundai, водитель которого на юге Москвы насильно увез ребенка в неизвестном направлении.ТАСС источник в правоохранительных органах, о похищении заявил 11-летний мальчик.
Из сообщения источника: «В полицию позвонил 11-летний мальчик. Он рассказал, что на его глазах на Домодедовской улице неизвестный мужчина насильно посадил другого мальчика в автомобиль Hyundai и скрылся».
В настоящее время уточняются все обстоятельства ЧП, проверяется достоверность информации, полиция ведет розыск автомобиля.
Комментарии