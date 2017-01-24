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  • 24.01, 19:20

Мужчина на черной иномарке похитил ребенка на юге Москвы

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Мужчина на черной иномарке похитил ребенка на юге Москвы

Мужчина на черной иномарке похитил ребенка на юге Москвы

Сотрудники полиции разыскивают автомобиль Hyundai, водитель которого на юге Москвы насильно увез ребенка в неизвестном направлении.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, о похищении заявил 11-летний мальчик.

Из сообщения источника: «В полицию позвонил 11-летний мальчик. Он рассказал, что на его глазах на Домодедовской улице неизвестный мужчина насильно посадил другого мальчика в автомобиль Hyundai и скрылся».

В настоящее время уточняются все обстоятельства ЧП, проверяется достоверность информации, полиция ведет розыск автомобиля.

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