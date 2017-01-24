Девочка умерла в школе на востоке Москвы

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели ученицы в общеобразовательном учреждении.
Реанимационные действия, которые предприняли прибывшие на место врачи, результатов не дали. Школьница скончалась. При осмотре ее тела признаков насильственной смерти обнаружено не было, передает РИА Новости.
Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве: «Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка по факту внезапной смерти школьницы».
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