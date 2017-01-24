Театр «Балтийский дом» отмечает юбилей Вампилова «Анекдотом»

На Малой сцене петербургского театра готовятся к премьере по пьесе «Провинциальные анекдоты».
Постановку сделали по первой части пьесы «Случай с метранпажем». Комическая ситуация вокруг профессии с пугающим названием (которая, на самом деле, означает наборщик текста) актуальна и сегодня, ведь российская провинция почти не изменилась, считает постановщик Леонид Алимов.
Особую атмосферу постановке придает музыка, которая сопровождает героев. Он сами поют и танцуют на протяжении всего действия. Таким образом сюжет пьесы становится ближе и понятнее зрителю.
Леонид Алимов, режиссер-постановщик: «Очевидно, что Вампилов наследует традиции Гоголя и Булгакова. <…> Ничтожное, анекдотическое происшествие, незнание того, что же такое метранпаж, приводит участников „Анекдота“ к катастрофическим последствиям . Рушатся семьи и т.д.».
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