Театр «Балтийский дом» отмечает юбилей Вампилова «Анекдотом»

На Малой сцене петербургского театра готовятся к премьере по пьесе «Провинциальные анекдоты».

В театре-фестивале «Балтийский дом» начали отмечать 80-летие Александра Вампилова. Сам юбилей драматурга приходится на сентябрь. Зритель уже увидел сценическую версию его «Провинциальных анекдотов» в минувшие выходные на Малой сценеПостановку сделали по первой части пьесы «Случай с метранпажем». Комическая ситуация вокруг профессии с пугающим названием (которая, на самом деле, означает наборщик текста) актуальна и сегодня, ведь российская провинция почти не изменилась, считает постановщик Леонид Алимов.Особую атмосферу постановке придает музыка, которая сопровождает героев. Он сами поют и танцуют на протяжении всего действия. Таким образом сюжет пьесы становится ближе и понятнее зрителю., режиссер-постановщик: «Очевидно, что Вампилов наследует традиции Гоголя и Булгакова. <…> Ничтожное, анекдотическое происшествие, незнание того, что же такое метранпаж, приводит участников „Анекдота“ к катастрофическим последствиям . Рушатся семьи и т.д.».