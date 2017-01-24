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  • 24.01, 20:51
Театр «Балтийский дом» отмечает юбилей Вампилова «Анекдотом». Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Театр «Балтийский дом» отмечает юбилей Вампилова «Анекдотом»

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Театр «Балтийский дом» отмечает юбилей Вампилова «Анекдотом»

Театр «Балтийский дом» отмечает юбилей Вампилова «Анекдотом»

Театр «Балтийский дом» отмечает юбилей Вампилова «Анекдотом»

    На Малой сцене петербургского театра готовятся к премьере по пьесе «Провинциальные анекдоты».

    В театре-фестивале «Балтийский дом» начали отмечать 80-летие Александра Вампилова. Сам юбилей драматурга приходится на сентябрь. Зритель уже увидел сценическую версию его «Провинциальных анекдотов» в минувшие выходные на Малой сцене

    Постановку сделали по первой части пьесы «Случай с метранпажем». Комическая ситуация вокруг профессии с пугающим названием (которая, на самом деле, означает наборщик текста) актуальна и сегодня, ведь российская провинция почти не изменилась, считает постановщик Леонид Алимов.

    Особую атмосферу постановке придает музыка, которая сопровождает героев. Он сами поют и танцуют на протяжении всего действия. Таким образом сюжет пьесы становится ближе и понятнее зрителю.

    Леонид Алимов, режиссер-постановщик: «Очевидно, что Вампилов наследует традиции Гоголя и Булгакова. <…> Ничтожное, анекдотическое происшествие, незнание того, что же такое метранпаж, приводит участников „Анекдота“ к катастрофическим последствиям . Рушатся семьи и т.д.».

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