Откровенные снимки российских моделей расстроили руководство отеля в Дубае

Администрация пятизвездочного отеля Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah в Дубае пожаловалась на фотомоделей из России, которые регулярно публикуют на своих страницах в Instagram снимки из отеля с соответствующим геотегом.
По словам менеджмента, у отеля совершенно другая концепция, и руководству, а также гостям «не хочется видеть по геолокации фото девушек из номеров в полуобнаженном виде и эротических позах», сообщает The Daily Mail.
Из сообщения руководства отеля: «Это арабская страна. У нас было много жалоб со стороны семей с детьми. Мы не хотим видеть нашу геолокацию на фото полуголых девушек в эротических позах. Пусть тогда на фото просто отмечают локацию „Дубай“».
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