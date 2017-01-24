Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.01, 19:19

Откровенные снимки российских моделей расстроили руководство отеля в Дубае

комментировать
Откровенные снимки российских моделей расстроили руководство отеля в Дубае

Откровенные снимки российских моделей расстроили руководство отеля в Дубае

Откровенные снимки российских моделей расстроили руководство отеля в Дубае
  • Фото: malinkaaa95 /instagram.com

    • Администрация пятизвездочного отеля Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah в Дубае пожаловалась на фотомоделей из России, которые регулярно публикуют на своих страницах в Instagram снимки из отеля с соответствующим геотегом.

    Менеджеры респектабельного отеля, в котором отдыхает множество семей с детьми, опасаются, что подобные фотографии и видео навредят имиджу компании. Руководство беспокоит, что девушки регулярно публикуют слишком откровенные фотографии из номеров отеля и с его территории.

    По словам менеджмента, у отеля совершенно другая концепция, и руководству, а также гостям «не хочется видеть по геолокации фото девушек из номеров в полуобнаженном виде и эротических позах», сообщает The Daily Mail.

    Из сообщения руководства отеля: «Это арабская страна. У нас было много жалоб со стороны семей с детьми. Мы не хотим видеть нашу геолокацию на фото полуголых девушек в эротических позах. Пусть тогда на фото просто отмечают локацию „Дубай“».

    Bang bang 💥 😈 @lilyermak @malinkaaa95 @dashamart

    Видео опубликовано Alina Lobacheva (@malinkaaa95)



    Amazon 🌴

    Фото опубликовано Alina Lobacheva (@malinkaaa95)



    Главное! Быть хорошим человеком… Быть хотя бы человеком… bikini в цвете манго от @twentysauce 🙌🏻

    Фото опубликовано Philipp Plein Sport Model💪🏻 (@lilyermak)



    Bb Dubai 👋🏻😘

    Видео опубликовано Alena Shishkova (@missalena.92)




    На месте 🙌

    Фото опубликовано A L I N A➖A K I L O V A (@alina_akilova)


    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru