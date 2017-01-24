В дома на севере Петербурга пытаются вернуть тепло после коммунальной аварии

Энергетики ремонтируют участок лопнувшего трубопровода на Гражданском проспекте.

Жители Калининского района Петербурга до сих пор остаются без тепла. Ночью батареи остыли более чем в 100 зданиях. Причиной стала коммунальная авария. Труба лопнула возле одного из домов на Гражданском проспекте.Кипяток вытек на поверхность, улицу мгновенно заволокло паром. Из-за этого пришлось временно ограничить движение. Утром дефект удалось локализовать, после чего энергетики приступили к ремонтным работам.При этом в пресс-службе ГУП «ТЭК» заверили, что горячая вода подается по резервной схеме. Также на предприятии отметили, что из-за большого диаметра трубы дефекту присвоили повышенную сложность. На его устранение по нормативам отводится более суток.