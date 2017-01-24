Ученые из Петербурга сконструировали механического ловца радиации

Робот радиационной разведки «Берлога» — уникальная разработка петербургских ученых, которую берут на вооружение МЧС и Минобороны.

Петербургские ученые представили уникальную техническую разработку — робота радиационной разведки «Берлога», или РТК-05. Небольшое устройство умеет безошибочно определять источники радиационного излучения в любых труднодоступных местах. Неторопливо двигаясь по проложенному маршруту, «Берлога» не просто считывает информацию о состоянии окружающей среды, но и создает картограмму, на которой зафиксированы все изменения.Как отмечает, этот робот вообще не спешит. Он плавно передвигается, плавно поднимает руку и еще медленнее зажимает в ней опасный предмет. Разработчики говорят: в его деле главное — точность, а не быстрота. Тем более территория, на которой он работает, небольшая. Робот, словно миноискатель., разработчик робота, сотрудник ЦНИИ робототехники и технической кибернетики: «Когда робот подъехал к источнику, он использует щелевой гамма-прицел под манипулятором. С помощью него он определяет источник ионизирующего излучения. Допустим, закопанный под снегом.На компьютере управляющий роботом видит так называемые всплески. Чем они выше, тем ближе опасный предмет. Аппарат может углубиться в землю, при необходимости даже разобрать не очень тяжелые камни. После чего везет излучающий объект в безопасное укрытие.Куда ехать роботу, знает оператор. Он следит за всеми перемещениями по монитору. Правда, в черно белом цвете. Говорят, все его камеры повышенной устойчивости к радиации. А еще этот робот очень любит людей. Если он кого-нибудь заметил, то подъезжает и с большим интересом и вниманием наблюдает за человеком.Не было случая, чтобы робот „Берлога“» выронил любую даже самую маленькую вещь. И вообще он еще ни разу не подводил людей. Если аналоги при мало-мальском радиационном фоне буквально сгорают, он продолжает функционировать как ни в чем не бывало. Без перебоев передает информацию и также лихо преодолевает любые препятствия на пути.